長女病逝還嗆妻「你處理好再回來」 毒舌絕情夫遭休

長女病死還嗆妻「你處理好再回來」，毒舌絕情夫遭新竹地院判准休夫。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/24 16:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子結婚30年來髒話辱妻成習，動輒以恐嚇、侮辱言語對待妻子，不僅把妻子鎖在家門外，還曾將妻兒丟包在外逕自開車回家，連長女病故不僅不負擔喪葬費，甚至妻子要他見女兒最後一面時，還撂話「你留下來處理，處理好再回來」，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

育有3子女的陳女說，先生林男在夫妻意見相左時，就會以三字經、五字經辱罵她，還會丟東西、砸物品，以及反鎖家門，不讓她回家，甚至在開車時會有暴衝舉動，不顧車上人員安全，或把妻小丟下直接開車離去。

子女從出生起至長大所有費用都是她負擔，先生只負擔家用，甚至長女因病身故後，所有費用扣除奠儀後，仍由她支付。此外先生在她與長女感染新冠病毒隔離期間，對妻女不聞不問，全賴長女男友送餐才度過隔離期，她向先生抱怨此事，竟遭回嗆「你又沒說，我怎麼知道？」

長女去世前，她通知先生去看女兒最後一面，先生竟無情地說「你留下來處理，處理好再回來」，讓她一人處理女兒後事，枉為人夫及人父。

她說在婆媳意見不合時，先生從未護著她，只會責備她且在旁看戲。後來她憤而離家，林男竟打電話到公司或手機騷擾，出言恐嚇叫她騎車要小心或去死等語。她對這段婚姻已徹底死心，請求法官判准離婚。

林男則否認對妻子做過這些事，想繼續維持婚姻，會傳一些看起來在罵妻子的簡訊，是因為她提離婚，他無法適應才會傳，而且都是他「平常就會講的話」。

法官檢視LINE對話紀錄，林男在家庭群組中不時以「腦袋裝大便」等語辱罵妻子，且在長女表示自己「狀況很差、住院了、你們整天吵、她不要負能量、她很痛苦」時，林男仍回覆長女「叫你媽嘴巴安靜一點」等語，顯見林男習慣以粗鄙、不雅、髒話等惡言指責妻子，且毫不遮掩，夫妻間關係極為不平等，林男欠缺夫妻應彼此包容尊重的觀念，使妻子在精神上、心理上感受到難堪及人格遭貶損，林男所為已逾越夫妻通常所能忍受程度，並已侵害妻子人格尊嚴，產生婚姻破綻。

法官發現，林男在妻子離家後，曾傳送不具善意內容語句給妻子，實難認其仍有維持婚姻意願，婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，最後判准離婚。

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