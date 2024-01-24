提高竹東轉運站停車場使用率 竹縣議員鄭朝鐘要求配套整頓

新竹縣竹東轉運站停車場上週五啟用後1年期間都免費提供停車，但是迄今卻門可羅雀。（記者黃美珠攝）

2024/01/24 12:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東轉運站停車場上週五（19日）啟用後，免費停1年但迄今門可羅雀，200多個停車位閒置，但徒步僅8分鐘的竹東沿河街夜市，每到週六卻因人潮和車潮造成周邊交通打結，讓居民苦不堪言。縣議員鄭朝鐘今天早上會同縣府、鎮公所會勘，建議縣府和公所聯手透過道路指標、LED電子看板等方式，引導逛夜市的車輛去轉運站停放，縣府交通旅遊處副處長張淇銘、鎮長郭遠彰都認為可行，郭遠彰說會率先從LED電子看板下手改善。

鄭朝鐘針對刺激停車使用率另建議說，從竹東轉運站停車場徒步走到沿河街夜市雖僅約8分鐘，但為讓來客不覺得無聊，更樂意使用竹東轉運站停車場，他建議在這段路程可以安排社區、地方優質的業餘表演團隊、國中小或是竹東高中的社團，甚至是街頭藝人等，每週1次不同的團隊定點或快閃演出。

就他了解，竹東這類的團體不少，像是小有名氣的「風客樂團」就是代表之一，鎮長郭遠彰本身在藝文界也頗有人脈，這樣讓喜歡表演者有個小舞台練膽量，來客停好車再走向沿河街夜市，猶如看「preshow」一樣，不無聊還有驚喜。

一起會勘的張淇銘認為鄭朝鐘的建議可行，且可以在北興路段上加設停車指引的指標引導車流，另於台68線東西向快速公路在竹東北興路、興農路處的匝道口處前方LED電子看板上跑馬提醒，而這些都屬於公所的權責，如有困難，該處再給予協助。

郭遠彰受訪也認同鄭朝鐘的想法，表示公所會先從前述LED電子看板上進行改善，道路的停車指標會再跟縣府協調討論。至於停車場徒步往沿河街的途中打造素人快閃或定點表演區，只要安全性沒有問題，他也樂見，但需要實際會勘、評估可行性。

鄭朝鐘說，竹東轉運站總共250個汽車停車位，到明年1月18日以前都可以免費停車，但是今天早上會勘時卻還有200多個車位，使用率偏低，極大原因也是地處偏遠和「知名度」偏低。

然而不僅8分鐘遠的沿河街夜市每週六晚登場，現場200多攤，沿著沿河街河濱公園停車場入口處前方往東約1公里多，因為河濱公園有停車場，很多人逛夜市就會就近想要進入停放，雖然現場有人交管，但是一旦河濱公園停車場車輛停滿，就會造成想要進場和準備離場的車流塞、堵，讓沿河街當地的居民出得了家門卻難回家，回了家後要再出門也很難，所以亟待解決。

新竹縣議員鄭朝鐘（中左）在沿河街夜市跟縣府交通旅遊處副處長張淇銘（中右）說明每週六當地居民因為夜市停車、塞車出入不便之苦。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮沿河街夜市每週六登場，200多攤在圖中的雙向車道外擺設，一旁就是河濱公園停車場。（記者黃美珠攝）

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