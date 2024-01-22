大新竹謝票感恩茶會 朱立倫、侯友宜︰要給年輕人更多機會

國民黨主席朱立倫今晚偕同新北市長侯友宜到新竹縣，以感恩茶會的方式向新竹縣市努力輔選的黨工們致謝，並且喊話集氣強調未來要更團結。（記者黃美珠攝）

2024/01/22 20:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今晚6點半陪同這次總統候選人、新北市長侯友宜到新竹縣黨部舉行大新竹區的謝票感恩茶會，在場者從朱立倫、侯友宜到新竹縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮以及新科立委徐欣瑩、林思銘、鄭正鈐等，都認為民眾黨總統票在新竹拿得漂亮是國民黨在大新竹發展的警訊，一致認同未來要爭取年輕人的認同，國民黨才有重返執政的可能。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，新竹市平均年齡39.2歲、新竹縣平均年齡39.6歲，竹北會輸那麼慘，就是因為竹北市平均年齡38點多，這是「年輕人的選擇！」

他提醒，全國20歲到45歲的有800多萬人、45歲到65歲有500多萬、65歲以上也有500多萬，年輕人佔很多數。國民黨真的要好好想一下，如何爭取年輕人的認同才有機會奪回執政權。

縣長楊文科說，他從這次大選中得到的經驗是讓年輕人好好發揮，年輕人可塑性很大。但他也肯定朱立倫的領導才讓國民黨內各種知識藍、外省藍、本土藍都凝聚在一起，才能在惡劣的環境下交出這次國會過半、大新竹3席立委都守住的成績，所以他希望朱立倫可以繼續領導國民黨再打一次。

朱立倫說，各界所提到年輕人的認同問題，正是他最重視與最大的挑戰，這次立院當選的3個黨團中，國民黨的最年輕，全國當選最年輕的立委大部分也都是國民黨的。這次國民黨的15位年輕立委候選人中有10人當選。

未來國民黨要找很多年輕人，不管是從基層的村里長、鄉鎮市民代表選舉，還是鄉鎮市長、議員等都要讓更多年輕人有機會，讓大家看到國民黨有反省、改革且和年輕人站在一起，同樣的，未來新科立委們在立院內，更是要多關切年輕人關注的議題，從明天起就開始針對年輕人關心的部分，由國民黨的立委們代表大家發聲。

侯友宜則以自己為例說，難以想像以前的國民黨會讓基層公務人員出身的人來扛（選總統）重責大任，從這次大選就可看見國民黨的改變，只有這樣從頭開始，未來好好努力，讓下一代感受到國民黨的改變，拔除老舊的刻板印象，未來國民黨才有機會重返執政。

侯友宜也認為只要團結、「以包容體諒來看對方」未來就會更好。他也期待未來國民黨在大力改革在進步當中，要給年輕人更多的機會，國民黨也就有機會。

國民黨主席朱立倫今晚在新竹縣的感恩茶會中宣示，未來國民黨要從基層選舉中給更多年輕人機會，以此爭取年輕人認同。（記者黃美珠攝）

新北市長侯友宜說，以前很難想像國民黨會給像他一樣出身基層公務人員的人出來選總統，這就是國民黨的改變和進步。（記者黃美珠攝）

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