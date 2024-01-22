大新竹謝票感恩茶會 朱立倫、侯友宜︰要給年輕人更多機會
〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今晚6點半陪同這次總統候選人、新北市長侯友宜到新竹縣黨部舉行大新竹區的謝票感恩茶會，在場者從朱立倫、侯友宜到新竹縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮以及新科立委徐欣瑩、林思銘、鄭正鈐等，都認為民眾黨總統票在新竹拿得漂亮是國民黨在大新竹發展的警訊，一致認同未來要爭取年輕人的認同，國民黨才有重返執政的可能。
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，新竹市平均年齡39.2歲、新竹縣平均年齡39.6歲，竹北會輸那麼慘，就是因為竹北市平均年齡38點多，這是「年輕人的選擇！」
他提醒，全國20歲到45歲的有800多萬人、45歲到65歲有500多萬、65歲以上也有500多萬，年輕人佔很多數。國民黨真的要好好想一下，如何爭取年輕人的認同才有機會奪回執政權。
縣長楊文科說，他從這次大選中得到的經驗是讓年輕人好好發揮，年輕人可塑性很大。但他也肯定朱立倫的領導才讓國民黨內各種知識藍、外省藍、本土藍都凝聚在一起，才能在惡劣的環境下交出這次國會過半、大新竹3席立委都守住的成績，所以他希望朱立倫可以繼續領導國民黨再打一次。
朱立倫說，各界所提到年輕人的認同問題，正是他最重視與最大的挑戰，這次立院當選的3個黨團中，國民黨的最年輕，全國當選最年輕的立委大部分也都是國民黨的。這次國民黨的15位年輕立委候選人中有10人當選。
未來國民黨要找很多年輕人，不管是從基層的村里長、鄉鎮市民代表選舉，還是鄉鎮市長、議員等都要讓更多年輕人有機會，讓大家看到國民黨有反省、改革且和年輕人站在一起，同樣的，未來新科立委們在立院內，更是要多關切年輕人關注的議題，從明天起就開始針對年輕人關心的部分，由國民黨的立委們代表大家發聲。
侯友宜則以自己為例說，難以想像以前的國民黨會讓基層公務人員出身的人來扛（選總統）重責大任，從這次大選就可看見國民黨的改變，只有這樣從頭開始，未來好好努力，讓下一代感受到國民黨的改變，拔除老舊的刻板印象，未來國民黨才有機會重返執政。
侯友宜也認為只要團結、「以包容體諒來看對方」未來就會更好。他也期待未來國民黨在大力改革在進步當中，要給年輕人更多的機會，國民黨也就有機會。