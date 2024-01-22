竹北免費公車也載芎林綠獅社區鄉親 鄭朝方認同但尊重市代會意見
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉上山村的綠獅社區是個800多戶的新興大社區，位在竹北、芎林交界處，每天早晚都看得到竹北市第60、61路的免費公車繞進社區迴轉後往高鐵而去，想搭、卻無法搭的心情，透過縣議員鄭昱芸、鄭朝鐘、鄉代彭信康反映後，今天竹北市長鄭朝方、芎林鄉長黃正彪一起會勘，認為順應民情讓這2路公車在富林路增設站點是有可能的，但仍有相關配套要做，鄭昱芸期待能在寒假結束後、開學前就完成。
竹北市長鄭朝方說，前述配套工作像是竹北市免費市民公車進入綠獅社區迴轉的路徑上，有局部路段需要做單側的紅線劃設、富林路的實際站點位置，以及路權部分有無跟客運業者競合等問題需要跟縣府等單位確認，其中更必須尊重竹北市民代表會的意見才能妥適推動，但基本上基於竹北、芎林是共同生活圈的概念，他是樂見由竹北的免費市民公車在不需要額外增加營運成本之下，一併服務芎林綠獅社區的鄉親。
縣府交通旅遊處表示，對於前述便民措施，只要沒有跟客運業者有競合的問題，他們也樂見其成。
新竹區監理所表示，因為竹北市的是免費的市民公車，所以設站點的權限在於市公所，目前公路客運有5614、5615、5615a經過名稱為「上山站」的綠獅社區，如果竹北市公所函詢可否設站，他們會先行文相關業者評估會不會影響業者，如果業者沒有意見，就可設置。
鄭朝方說，會有這個「擴大服務」的想法來自最近收到很多鄉親到他的信箱反映，因為竹北60和61路的免費市民公車經過綠獅重劃區迴轉後回竹北縣治區，很多通勤的芎林鄉民也想要搭乘，但卻沒辦法上車，所以他今天才會會同芎林鄉長黃正彪一起會勘。
黃正彪說，順應芎林鄉親的期盼，動線和配套措施等市公所評估後，芎林鄉公所會全力配合。
縣議員鄭昱芸則期待本案在今年寒假結束、開學前就能開花結果，畢竟綠獅社區有800多戶，住了約3000多人，通學、通勤非常需要，希望兩邊的公所和代表會能大力加速促成。