竹北免費公車也載芎林綠獅社區鄉親 鄭朝方認同但尊重市代會意見

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）今天會同芎林鄉長黃正彪（左）等會勘竹北市免費市民公車服務深入芎林綠獅社區的可能性。（記者黃美珠攝）

2024/01/22 14:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉上山村的綠獅社區是個800多戶的新興大社區，位在竹北、芎林交界處，每天早晚都看得到竹北市第60、61路的免費公車繞進社區迴轉後往高鐵而去，想搭、卻無法搭的心情，透過縣議員鄭昱芸、鄭朝鐘、鄉代彭信康反映後，今天竹北市長鄭朝方、芎林鄉長黃正彪一起會勘，認為順應民情讓這2路公車在富林路增設站點是有可能的，但仍有相關配套要做，鄭昱芸期待能在寒假結束後、開學前就完成。

竹北市長鄭朝方說，前述配套工作像是竹北市免費市民公車進入綠獅社區迴轉的路徑上，有局部路段需要做單側的紅線劃設、富林路的實際站點位置，以及路權部分有無跟客運業者競合等問題需要跟縣府等單位確認，其中更必須尊重竹北市民代表會的意見才能妥適推動，但基本上基於竹北、芎林是共同生活圈的概念，他是樂見由竹北的免費市民公車在不需要額外增加營運成本之下，一併服務芎林綠獅社區的鄉親。

縣府交通旅遊處表示，對於前述便民措施，只要沒有跟客運業者有競合的問題，他們也樂見其成。

新竹區監理所表示，因為竹北市的是免費的市民公車，所以設站點的權限在於市公所，目前公路客運有5614、5615、5615a經過名稱為「上山站」的綠獅社區，如果竹北市公所函詢可否設站，他們會先行文相關業者評估會不會影響業者，如果業者沒有意見，就可設置。

鄭朝方說，會有這個「擴大服務」的想法來自最近收到很多鄉親到他的信箱反映，因為竹北60和61路的免費市民公車經過綠獅重劃區迴轉後回竹北縣治區，很多通勤的芎林鄉民也想要搭乘，但卻沒辦法上車，所以他今天才會會同芎林鄉長黃正彪一起會勘。

黃正彪說，順應芎林鄉親的期盼，動線和配套措施等市公所評估後，芎林鄉公所會全力配合。

縣議員鄭昱芸則期待本案在今年寒假結束、開學前就能開花結果，畢竟綠獅社區有800多戶，住了約3000多人，通學、通勤非常需要，希望兩邊的公所和代表會能大力加速促成。

新竹縣議員鄭昱芸（左2）期待竹北市免費市民公車在今年寒假後，就能在芎林綠獅社區前的富林路段上設站點一併服務芎林鄉。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉長黃正彪（前左）跟一同會勘的縣議員鄭昱芸（中）、竹北市長鄭朝方（前右）說明他可以配合，在竹北市免費市民公車於綠獅社區內的迴轉路線劃設單邊紅線以配合運行。（記者黃美珠攝）

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