立委林思銘促台清交攜手竹北高中 合作成立附中

立委林思銘今天表示，台清交等頂尖大學不能只享權利不盡義務，應該飲水思源善盡社會責任，與竹北高中合作成立附中，呼應地方與家長需求，做出具體貢獻。（記者廖雪茹攝）

2023/11/21 21:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕立委林思銘今天（21日）表示，新竹縣的教育不能等，呼應新竹縣府團隊與家長的訴求，在爭取籌設新校的同時，他也希望並努力促成同為國立學校的頂尖大學，和竹北高中攜手合作成立附中，「可以期待好事會發生！」

對此，竹北高中校長陳瑞榮表示，對於大家的倡議，他都抱持開放的態度，只要對地方和學校有幫助，都會和學校同仁、學生、家長和校友共同商議和推動。

林思銘說，除了提高新竹縣高中教育的容量，質與量也都要同時提升，除中央應該協助新竹縣設立完全中學增加就學容量，地方和家長同樣需要更高品質的高中教育環境。

林思銘表示，頭前溪南岸的新竹市已經有清大、陽明交大、新竹科園實中、竹中、竹女、竹工、竹商、建功、成德和香山等公立大學或高中，教育資源豐沛。

反觀北岸人口稠密的竹北市，卻只有竹北高中和六家高中，高中和大學教育資源顯然極度不均，但是台大和陽明交大卻享有新竹縣竹北地區都市計畫開發的大片土地，對新竹縣端的社會責任與具體回饋責無旁貸。

林思銘表示，這4年多來國立竹北高中不論是軟硬體、學生素質、升學績效與地方聲譽進步飛快，接近一半的學生可以錄取所謂的第一志願，但最後卻選擇男女合校、多元活潑和辦學認真的竹北高中。

林思銘強調，台清交等頂尖大學不能只享權利不盡義務，應該飲水思源善盡社會責任，共同促進大新竹區均衡發展，應該與竹北高中合作成立附中，高中教育要增量也加值，呼應地方與家長需求，做出具體貢獻，而且刻不容緩。

對於立委林思銘（左）盼促成台清交攜手國立竹北高中成立附中，竹北高中校長陳瑞榮（右）表示，對於大家的倡議，他都抱持開放的態度。（林思銘辦公室提供）

立委林思銘（後方左站者）今天表示，在新竹縣爭取籌設新校的同時，他也希望並努力促成同為國立學校的頂尖大學，和竹北高中攜手合作成立附中。（林思銘辦公室提供）

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