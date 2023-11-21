操作棄保？ 王婉諭登記參選 喊民調非常接近林思銘

時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭（前中）今天辦理參選登記時公開呼籲選民，她才是唯一有機會擊敗國民黨林思銘的人，被視為正式運作棄保。（記者黃美珠攝）

2023/11/21 12:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是明年大選立委參選登記的第2天，時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天早上辦理參選登記前卻高喊，不論公開或內參民調，她都已非常接近現任的國民黨對手林思銘，差距逼近誤差範圍內，是唯一有機會擊敗林思銘人選，她是讓新竹縣第2選區發生政黨輪替的最好選擇，被外界解讀為已經搶先操作棄保效應。

對於前述的棄保說、和新竹縣綠營有人暗渡陳倉幫王婉諭，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應「從沒聽說過」。但在他眼中，曾聖凱將會是台中市第5選區立委莊競程的2.0版。

鄭朝方強調，每個政黨都有自己的支持者，曾聖凱具有跨世代、跨領域，甚至是跨政黨支持者。曾聖凱是名學者、優秀人才，相信他可以蒐羅很多，甚至政治冷漠族群給他支持。

曾聖凱則說，恭喜王婉諭登記成功。但真正的民意代表不是為了要讓自己贏，而是要讓投給自己的選民贏。把自己的輸贏和政治前途放在選民福祉前面，相信我們新竹縣民會自有公評。

林思銘說，每位對手都是可敬的對手，也都不能輕忽，即使自己的選情評估一直處於穩定領先且遠遠超過5%領先幅度的狀態，他絕對不會大意，會用穩健的腳步，依照既定的選戰策略前進，直到開票贏得勝選。

王婉諭今天一早在同黨新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委候選人宋國鼎等陪同下完成參選登記。現場王婉諭及支持群眾喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」、「科技首都投給科技媽媽」等口號，呼籲新竹縣民用手中的選票，一起來改變陳舊的政治環境，預約嶄新未來。

王婉諭說，4年來她在國會實踐了她對社會的承諾，成功爭取多項兒少權益法案的通過，為孩子們孕育更安全的成長空間，也為家長們創造更好的生養環境。

她痛批國民黨在新竹縣長期完全執政，卻只帶來了貪污、腐敗與臭不可聞的政商利益結構。

王婉諭強調，新竹縣民值得更好的民意代表。而她經過半年的努力，不論公開或內參民調，她都已經非常接近現任的林思銘，差距逼近誤差範圍內，她是是唯一有機會擊敗林思銘，讓新竹縣政黨輪替的選擇，更是新竹縣第2選區，最好的選擇。

鄭朝方說，新竹縣立委選舉在2個選區都人才輩出，這是一個民主多元社會的現象，每位參選人他都給予祝福。但他們推出的曾聖凱非常優秀，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定都會團結相挺，讓曾聖凱勝選。

他眼中的曾聖凱會跟台中市第5選區立委莊競程一樣。他說，2020年當莊競程同樣以陽明交大教授身分參選時也一度不被看好，但最後卻擊敗老將順利勝選，這代表非常多人願意支持學有所成的參選人，他相信曾聖凱會是莊競程2.0版。

民進黨新竹縣第2選區立委參選人曾聖凱（中）認為，真正的民意代表不是為了要讓自己贏，而是要讓投給自己的選民贏。把自己的輸贏和政治前途放在選民福祉前面者，縣民自有公評。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法