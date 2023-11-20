竹縣第2選區藍營林思銘造勢拖延登記 綠營曾聖凱「後發先至」

民進黨新竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天下午也到選委會順利完成參選登記。（記者黃美珠攝）

2023/11/20 18:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天下午2點，在該黨新竹縣黨部主委鄭朝方陪同下到縣選委會完成參選登記。有趣的是，其國民黨對手林思銘也挑在今天下午由同黨的新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢和黨籍議長張鎮榮陪同徒步去辦理，但疑因造勢拖得太長、太久，結果反讓曾聖凱「後發先至」，比林思銘率先辦妥。

在縣選委會的登記現場，曾聖凱、林思銘雙方陣營各自高呼口號互別苗頭，政壇新秀曾聖凱一度以晚輩之姿趨近林思銘想要握手，但被林思銘婉拒，場面一度尷尬。

相較於2個參選人的相敬如「冰」，各自執掌兵符的陳見賢和鄭朝方卻是大方同框，且為彼此加油。陳見賢說，他陪林思銘巧遇鄭朝方陪曾聖凱，台灣是民主社會，選舉要爭取選民支持，那就兄弟爬山各自努力，他預祝所有參選人順利當選。

林思銘說，他感謝鄉親讓他4年前有機會進入立法院，新竹縣正在快速轉型，地方努力追求發展的同時，如何讓傳統人文資產站在高科技產業的依托上乘風而行，實踐文化創生能力，從而帶動各類產業動能，一直是他思考的方向，他的努力目標就是希望造就全面繁榮進步的新竹，讓平均家庭所得居縣市之冠的新竹，民眾的生活品質、教育環境跟著迎頭趕上。

曾聖凱則說，他這次參選提出6大行動力，包含國家安全、產業、文化、教育、城鄉和健康。世界變化快速，各種都市發展的問題，像是天坑疑慮等，這些都需要專業立法和修法。

他認為好的立委不是只有發生災難時才出來痛批，而是有系統地從法規面來解決問題。他對立委工作的認知不只是要防弊，也要能興利，他要把新的想法帶到城市中，也要帶進國會去創造全民利益。

針對當前最夯的「藍白合」之爭，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，這恐是利益分配的概念，難以想像國家將會如此動盪不安。他相信民進黨、台灣派推出來的理念，不是以政黨利益為最大的宗旨，而是以全民、台灣利益為最大宗旨。

他肯定曾聖凱是跨越世代的優秀人選，他的專業也是立法院內所缺，本身還是新竹縣年輕的父親。鄭朝方以「選擇曾聖凱就是把權利還給新竹縣民」的概念替他助攻，強調曾聖凱的出現代表你我的聲音。

林思銘原訂今天下午1點就依竹縣藍軍的傳統，由支持者簇擁，從國民黨新竹縣黨部徒步到新竹縣選委會，門口造勢後轉上3樓辦理參選登記，但是他這波的造勢太久，直到超過40分鐘才抵達選委會大門前。

至於曾聖凱原定1點半直接在新竹縣選委會跟所有支持者碰頭辦理登記，但因行程耽擱，臨時改為2點，沒想到因此跟林思銘的大陣仗直接撞上，把原本很平靜的登記首日炒得強強滾。

民進黨新竹縣第2選區立委參選人曾聖凱（坐者右）今天下午由黨部主委鄭朝方（坐者左）等陪同，「後發先至」地比國民黨對手林思銘率先完成參選登記。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）和民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方（右）大方同框、互相鼓勵。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘（中）今天士氣如虹地大造勢，沒想到因此延誤了原定的登記時間。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘（中）今天士氣如虹地大造勢，沒想到因此延誤了原定的登記時間。（記者黃美珠攝）

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