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藍白合？楊文科獲贈KP徽章 竹縣議員要求表態

民眾黨新竹縣議員林碩彥（右）今天替國民黨新竹縣長楊文科（左）別上「KP」的徽章，欣然接受的楊文科則解讀是「Keep promise」。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥（右）今天替國民黨新竹縣長楊文科（左）別上「KP」的徽章，欣然接受的楊文科則解讀是「Keep promise」。（記者黃美珠攝）

2023/11/20 10:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是2024台灣總統參選登記起跑日，民眾黨新竹縣議員林碩彥今天縣政總質詢，特別就大家關切的藍白合到底應該是「柯侯配」還是「侯柯配」詢問國民黨新竹縣長楊文科的看法，總質詢前他還特別以楊文科曾跟新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦聯合發表聲明，表示支持前總統馬英九所提的「全民調」，他代表黨主席柯文哲致謝，送楊文科KP的徽章。

楊文科雖然欣然接受林碩彥的總質詢禮物，但也強調這個「KP」徽章在他眼中就是「Keep promise」，他期待藍白要合作，雙方都要信守承諾。

林碩彥說，今天是總統大選登記日，到底在野陣營會不會團結，大家都很關心。他謝謝前幾天楊文科公開支持前總統馬英九所提的「全民調」，他接著拿最近大家談的藍白合3%、6%民調的爭議，主張這是取樣母數的問題，因此他問楊文科對此的相關看法，要求楊文科表態，還問楊文科當年首次參選縣長，在國民黨內和立委林為洲競爭時，如果林為洲要他讓3%，他會怎麼做。

楊文科說，關於總統大選藍白協商，他和林碩彥都不在場，無法置喙實際的協商內容。但他認為國民黨中央為了合作已經讓了很大一步，並沒有堅持要做政黨互比。

他還回林碩彥說，貴黨主席所講「這個在誤差範圍內都認為是侯柯配」，既然當初已經講得很清楚了，現在就應該信守承諾。

至於當年他和林為洲的君子之爭，黨中央並沒有採取全民調，而是用徵召的方式做出最後的決定，跟這次的總統大選民調相比不一樣，不能相提並論。

國民黨新竹縣長楊文科說被別上身的「KP」徽章，是「Keep promise」之意，對於藍白合，他認為國民黨為了合作放棄政黨互比，已經做了很大的讓步，民眾黨應該要信守承諾。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長楊文科說被別上身的「KP」徽章，是「Keep promise」之意，對於藍白合，他認為國民黨為了合作放棄政黨互比，已經做了很大的讓步，民眾黨應該要信守承諾。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥今天藉著總統參選登記起跑，總質詢上也追問新竹縣長楊文科對藍白合的看法。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥今天藉著總統參選登記起跑，總質詢上也追問新竹縣長楊文科對藍白合的看法。（記者黃美珠攝）

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