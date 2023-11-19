軍人不讓病癒前妻進門看小孩 關門夾她手指噴掉685萬

現役軍人不讓病癒前妻進門看小孩，關門夾她手指瞬間噴掉685萬！（情境照）

2023/11/19 20:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓現役軍人5年前與妻子田女離婚後，夫妻為照顧2個小孩，仍同住竹北市一個屋簷下，田女甚至將本身一半產權過戶給前夫，沒想到後來田女開刀出院，陳男不僅不讓她進門，還甩門夾她手指，田女憤而引用民法第416條受贈人故意侵害贈與人規定，請求撤銷贈與，事後陳男賣掉行情高漲的竹北房產，新竹地院判他須吐出一半，也就是685萬元。

田女說，5年前與陳男協議離婚，子女之權利義務約定由陳男行使負擔，依離婚協議書約定，離婚後夫妻仍與2名子女共同居住在該房產，4個月後田女將房地應有部分二分之一以贈與為原因，移轉所有權給陳男。

前年田女在醫院進行腹部手術，陳男竟將田女物品全數裝箱送田父住家，她出院回家時，陳男不顧她左手及手臂已擋住門邊，竟多次執意關門阻擋進入，致她手背多處掌指間關節瘀傷，新竹地院依傷害罪判處陳男拘役20天，田女憤而向新竹地院提起對陳男撤銷贈與之訴。

法官調查，依雙方離婚協議書約定，田女仍可自由進入房屋，因此傳當時開門的女兒作證，她說「那時媽媽要準備進來，手就伸到門縫那邊，爸爸就把門很用力關起來，且不是關一次而已，還開關開關地夾媽媽的手很多次，那時我想讓爸爸停止，不要再夾媽媽了，因為夾到媽媽的手都瘀青了，我想要讓爸爸停止，所以我就用指甲抓爸爸的手臂。」

兒子作證說，「媽媽出院回到家，開門時，媽媽的手在門那邊，爸爸就直接很用力把門關起來，媽媽的骨頭有喀嚓一聲，進門之後爸爸還推媽媽，媽媽抱住我，撞到尖尖的東西，媽媽沒有跟爸爸打架，媽媽直接進她房間裡面，我拿籃子在媽媽房間門口，想保護媽媽而已。」

陳男則說，他是房屋所有權人，會這樣做是為了維護其所有權。然而法官認為，陳男故意傷害田女，且經刑案判決犯傷害罪，依民法第416條規定，受贈人對於贈與人有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者，贈與人得撤銷其贈與，因此田女自得請求前夫返還房產。由於事後陳男已經將該房屋出售，因此法官在計算變價後，判陳男須賠償前妻685萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法