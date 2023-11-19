因應2027龍子龍女上高中 國教署盤點竹苗至少增28班

新竹縣立六家高中不僅在這波竹苗14校增班計畫中「長胖」最多，縣府也預計將從2026年起停收國中部。（記者黃美珠攝）

2023/11/19 11:20

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〔記者黃美珠／新竹報導〕少子化浪潮下出生率低迷不振，2027年輪到龍子龍女要當高中新鮮人，新竹縣議員吳旭智等多名議員關切，屆時竹竹苗3縣市比今年多出約2200多名高一新生何去何從？新竹縣政府日前接獲國教署通知，中央已盤點從明年起到2027年為止，竹苗境內，除新竹女中、新竹高商外14所公立高中職將分4年逐步「長大」，屆時將至少新增28個班級，額外提供1000個以上的就學名額，剩下不足部分，則由新竹縣、市自行以設立完全中學、實驗中學等方向持續努力。

新竹縣政府教育局長楊郡慈說，在這波增班計畫中，竹縣還計畫讓六家高中從2025年起停收國中部，把目前該校國中部的學區分別交由勝利、東興、以及文興3所國中承接，最快可望明年3月會召開地方公聽會聽取鄉親的意見。

龍年高中就學需求遠超過供給的問題深深困擾著大新竹的學子和家長們，新竹縣議員吳旭智不斷透過縣政總質詢、私下發文等不斷追問縣府的解套之法。

縣府教育局長楊郡慈說，經他們跟國教署開會試算，前述2200多個缺額中，有1677個是新竹縣、市的學生。為此，國教署經過研究、徵詢竹苗3縣市境內的國立和縣市立高中有無增班的可能性後，包含竹科實驗中學在內，共有14所公立高中都將從明年起，分4年進行增班，其中增班動作最大的就是2027年，為的就是迎接龍子、龍女的來到。

楊郡慈說，國教署盤點明年縣市立高中部分，竹縣六家、竹市建功和香山都先各增2班；竹市成德、苗栗大同和興華則各加1班。國立高中部分維持現狀，竹科實中開出的1班「臨時班」主要是因應滿級的同分增額錄取者。所以明年竹苗地區將至少增加9班。

2025年，竹縣六家和湖口各增3班，竹市香山和建功、苗栗興華各增2班，竹市成德和苗栗大同各增1班之外，竹科實中會至少新增1班；3縣市至少新增15班。

2026年，竹縣六家增7班，竹縣湖口和苗栗興華各增3班，竹市香山和建功持續各增2班，竹市成德和苗栗大同也持續各再添1班。搭配竹科實中至少再增1班，使得竹苗各公立高中將新增至少20班。

2027年，竹縣六家增8班，竹縣湖口和苗栗興華再加開3班，竹市香山和建功持續各自增2班，竹市成德和苗栗大同也各自再多1班。國立高中部分，除了竹科實中至少再加開1班，竹北高、竹東高、關西高、新竹中學、新竹高工、竹南高6校也將新增7班。預計這1年竹苗將多28班容納高一新生。

竹苗3縣市14所公立高中明年開始增班計畫表今天曝光。（竹縣府教育局提供）

新竹縣議員吳旭智透過各種機會不斷追問縣府該如何解決2027年龍年高一生的就學問題。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府教育局長楊郡慈說，除了讓現有的公立高中增班，縣府也有計畫要成立完全中學，或跟陽明交大合作設立實驗高中。（記者黃美珠攝）

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