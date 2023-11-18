時力王婉諭辦親子泡泡趴 慶祝兒少後援會成立

時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭（中），今天在知名導演王小棣（左2）等人聲援下成立兒少後援會。（記者黃美珠攝）

2023/11/18 18:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天下午用「泡泡趴」慶祝其兒少後援會成立，並以「諭見幸福~兒童權利」親子嘉年華活動為名，安排親子現場做環保DIY創作，體驗兒童人權遊戲等。

王婉諭說，前瞻預算4期8000億中，關於兒少的經費少之又少，她過去3年在立院推動兒童遊戲場安全規範的建立，且讓班班有冷氣，未來她要爭取資源增加新竹縣的公幼、公托、以及臨時托育據點，並讓全縣的兒童遊戲場符合安全檢驗且能完全完整開放使用。

王婉諭直言，作為曾經的受害者家屬，守護孩子平安成長是她也是時代力量的使命，除了在國會修法守護兒少權益，他們也致力讓每一位孩子擁有快樂、健康的生活。

她說，新竹縣的公托只有3%的中籤率，難度堪比要中樂透彩。公共幼兒園的錄取率不到20%，是全國最低的縣市，臨時托育地點是完全沒有，如果這次獲得新竹縣的鄉親支持連任立委，未來4年她將持續爭取資源，增加新竹縣的公幼、公托以及臨時托育的據點。

另外，新竹縣從小學到國、高中始終無法滿足鄉親的就學需求，3年前她就開始協助新竹縣增設國小國中，未來她會為大家爭取高中增班、增校。

過去幼兒遊戲場沒有安全規範，她3年多來在立院一直爭取有安全規範才能給家長和小朋友安心使用，後來終於有了卻讓很多遊戲場被圍起來，這是本末倒置，因為圍起來並不能解決安全需求，只有讓遊戲場真正安全又能開放，才能還給孩子遊戲的空間。

所以她不只是在教育部相關預算，也跟內政部爭取到了經費，希望未來4年可以讓新竹縣的遊戲場都能通過安全檢驗且完整開放使用。

她說，前瞻預算4期花了國家8000億，然而用在國家主人翁~小朋友身上的經費幾乎是零。她在立院想說能為小朋友做什麼，最後不僅是爭取到前述遊戲場的預算，也爭取到班班有冷氣。

今天王婉諭的兒少後援會成立大會上，知名的田電影工作室導演王小棣、瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福、兒科醫學會秘書長歐良修和監事麥建方、人本教育基金會執行長馮喬蘭、任林教育基金會新竹學習中心主任趙惠芳、社團法人臺灣青年民主協會副理事長林思愷等，都以見證人身分站台替她助選。

歐良修和麥建方都說，這是他們政治活動的處女秀，之所以站出來，是因他們發現王婉諭過去長期關注乏人問津的兒童醫療或兒童教育領域。

歐良修說，當初是王婉諭注意到了兒童缺藥問題，主動請兒科醫學會提供相關資料，才促成雙方結識與互動。

麥建方說，他為了兒童醫療的權益多次去立院懇託各方，但最認真願意了解和協助推動的就是立委王婉諭，而兒童醫療問題不僅牽涉到兒童本身權益，也涉及兒童家長的權利，以及身為兒童照顧者的幼教老師乃至兒科醫師的權利。

王小棣說，以前他只知道王婉諭找他，一心想要讓小朋友們有更多優質的節目可以觀賞，今天才知道原來王婉諭在兒童醫療和兒童教育上也很努力。

時代力量新竹縣第2選區立委參選人王婉諭，今天用歡樂的泡泡趴慶祝其兒少後援會成立。（記者黃美珠攝）

兒科醫學會秘書長歐良修（右）和監事麥建方（中）今天向新竹縣的鄉親力薦王婉諭。（記者黃美珠攝）

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