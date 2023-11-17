鄉代差2票不能驗票釋憲成功 葉高潔：希望讓民主法政更健全

聲請釋憲成功的去年新竹縣新豐鄉代候選人葉高潔，希望透過憲法法庭公平的裁判，讓我國的民主法治更為健全。（記者黃美珠攝）

2023/11/17 18:51

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差2票落選鄉代不能驗票違憲！公職人員選舉未來均可「非訟驗票」

〔記者黃美珠／新竹報導〕去年參選新竹縣新豐鄉鄉民代表卻以2票飲恨的候選人葉高潔受訪說，他聲請釋憲，是希望憲法法庭公平的裁判，讓我國的民主法治更為健全。他認為，法律本來就要保護選舉的公平與正義，但投開票的過程難免有人為疏漏，法律排除某些層級的候選人對可能有疑問的選舉結果享有行政救濟的機制，是荒謬的立法疏漏，他選擇走釋憲這條最難的路，是希望在他之後，不要再有因欠缺行政救濟，而讓比較優秀的候選人僅因些微差距而生的遺憾再發生。

葉高潔說，有關憲法法庭對公職人員選舉罷免法第69條前段做出違憲的裁定，他首先要謝謝律師詹順貴總是願意傾聽弱勢的聲音，跟公平正義站在一起。他認為，法律本來就要保護選舉的公平與正義，經過不斷的檢驗，公平正義才可以獲得保障。

他說，當一場選舉發生選舉票數很接近時，難免會有人為的疏漏，歷史上也發生過很多因為司法訴訟而翻盤的案子，如果只是一昧的強調前述狀況只限於縣市長、立委、原住民立委等大規模選舉才有可能發生，這真的是嚴重侵害憲法所保障人民參政的平等權。他也不能理解，難道真的只有在前述大規模的選舉才會發生人為的疏漏嗎？

葉高潔說，我們立法部門在憲法訴訟的進程中，在立院的文件內讓人看不到可供前述縣市長等以外其他層級候選人有行政糾錯的機制。這種一律排除直轄市議員、鄉鎮市長、縣市議員、鄉鎮市民代表、以及村里長可以聲請行政驗票的法律，是非常荒謬的立法疏漏。

葉高潔直言，有很多朋友和鄉親問他，都還沒有行政驗票，為什麼要堅持走最難、去聲請釋憲的這一條路？那是因為希望在他之後，不要再有因欠缺行政救濟而使比較優秀的候選人僅因些微差距而生的遺憾，他這次努力的最大目的，就是希望催生行政糾錯的機制，未來修法後不再有所謂排除縣市長、立委、原民立委以外，其他層級候選人一律不得聲請行政驗票的規定，透過憲法法庭的公平裁判，讓民主法治更為健全。

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