竹市攜手中台7縣市空拍機聯合稽查 用科技監控空氣品質

新竹市環保局攜手中台7縣市空拍機聯合稽查，用科技監控空氣品質，也提醒業者不要露天燃燒稻草或垃圾，以維空氣品質。（圖由新竹市府提供）

2023/11/17 15:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕秋冬是空氣品質不良的好發季節，新竹市環保局結合中台灣區域治理平台，展開8縣市同步空拍機聯合稽查勤務，在露天燃燒好發區域，進行空拍面積約15平方公里，經稽查人員檢視結果，未發現相關空氣污染情形。環保局強調，維護空品，平時會以制高點攝影機及無人機等「科技利器」，搭配「即時現場稽查」，包括稽查露天燃燒案件，若在空品不良季節查獲，將加重罰鍰金額，提醒民眾切勿心存僥倖。

環保局運用科技執法把關城市空品，包括空氣品質微型感測器、空氣品質即時監測網、無人空拍機及24小時制高點攝影機等科技利器，即時監控空氣品質及污染行為。今年到10月，已在竹市轄內露天燃燒陳情熱區執行16趟次無人機的大面積巡查，並架設2處制高點攝影機進行全面監控，也在頭前溪、千甲車站周邊及香山區等處，透過即時空拍畫面掌握污染現況，提供最新的空品數據供民眾參考。

環保局表示，露天燃燒不只會影響空氣品質及民眾身體健康，也會影響公共安全及行車視線，露天燃燒可依違反空氣污染防制法規定，個人處新臺幣1200元至10萬元罰鍰，工商廠場處10萬元到500萬元罰鍰，經統計今年到10月，共查獲42件次露天燃燒違法案件進行裁罰，提醒民眾及工商廠場切勿以身試法。

另目前進入秋冬空氣品質不良季節及稻作收割期間，為維護空氣品質，也加派人力巡查屢次報案露天燃燒區域，並搭配不定期空拍攝影及遠端制高點監視器等科技利器，積極查核田間、空地燃燒廢棄物，杜絕發生空氣污染情事。且結合「中台灣區域治理平台」，進行新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣等8縣市同步空拍機聯合稽查勤務，維護空品不受外在物影響。

新竹市環保局攜手中台7縣市空拍機聯合稽查，用科技監控空氣品質，包括在制高點架設空品即時監測器，隨時偵測空品狀況。（圖由新竹市府提供）

新竹市環保局攜手中台7縣市空拍機聯合稽查，用科技監控空氣品質，也提醒業者不要露天燃燒稻草或垃圾，以維空氣品質。（圖由新竹市府提供）

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