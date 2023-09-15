竹東躍升「全國最大鎮」 鄉親欣喜卻感慨：要名符其實啊

新竹縣竹東鎮傳出躍升為「全台最大鎮」，竹東鎮鄉親卻憂喜參半，期許鎮公所在公共建設方面急起直追，讓第一大鎮的名聲得以「名符其實」！ （竹東鎮長郭遠彰提供）

2023/09/15 22:20

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催生補助未奏效 草屯讓出全國最大鎮

〔記者廖雪茹／新竹報導〕南投縣草屯鎮人口下降，新竹縣竹東鎮傳出躍升為「全國最大鎮」，竹東鎮鄉親卻憂喜參半，一方面欣喜登上最大鎮寶座，另一方面又感慨公共建設落，期許新竹縣政府和竹東鎮公所急起直追，讓第一大鎮的名聲得以「名符其實」！

竹東鎮長郭遠彰說，根據內政部戶政司最新人口統計資料，今年8月人口，南投縣草屯鎮降為9萬6990人，竹東鎮則增加到9萬7005人，竹東多了15人，超車成為「全國最大鎮」。有鄉親以雀躍興奮的心情和他分享了這個訊息，期許竹東鎮能夠回覆過去曾為「全台三大鎮之一」往日榮光。

對於鄉親的期許，郭遠彰說，這是他從政的目標，也是他目前擔任鎮長的使命和責任，他會和鎮公所團隊持續努力，和鎮民代表會緊密合作，讓竹東鎮的公共建設更好、社會福利更讚。

竹東地形狹長，是新竹縣溪南地區最大鄉鎮，也因緊鄰新竹市及竹科，鎮內有工研院，吸引不少高社經地位者居住。不過，在地鄉親經常抱怨舊市區交通混亂，停車困難，大眾公共運輸也不足。

鄉親也抱怨，竹東鎮公所、竹東鎮民代表會、鎮立圖書館等公家機關老舊又狹小；鎮立游泳池整修封閉中，全民運動館也還沒蓋。此外，市區人口成長，但國中小學校僧多粥少、相對擁擠；而對照竹北市甚至芎林鄉，竹東特色公園少，許多既有公園又因新法規封閉，孩子們的遊憩空間少。

新竹縣不少都會區域人口持續成長，不僅竹東鎮成為全國最大鎮，擁有21.5萬人口的竹北市，目前是全台人口第2大縣轄市，人口僅次於彰化市；而新竹縣人口第3大行政區、超過8萬人的湖口鄉，也位居全台鄉級人口的前段班，若再加上新竹工業區的流動人口，實際居住者更多。

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