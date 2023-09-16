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褓姆工會積欠勞健保費 王婉諭要求監院調查竹縣府是否失職

新竹縣褓姆業職業工會積欠勞、健保費用案，新竹縣產職企業總工會、全國自主勞工聯盟與時代力量立委王婉諭15日向監察委員陳情，要求監察院立案調查新竹縣政府勞工處是否違法失職。（立委王婉諭辦公室提供）

新竹縣褓姆業職業工會積欠勞、健保費用案，新竹縣產職企業總工會、全國自主勞工聯盟與時代力量立委王婉諭15日向監察委員陳情，要求監察院立案調查新竹縣政府勞工處是否違法失職。（立委王婉諭辦公室提供）

2023/09/16 00:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣褓姆業職業工會積欠勞、健保費用案，新竹縣產職企業總工會、全國自主勞工聯盟與時代力量立委王婉諭15日向監察委員陳情，要求監察院立案調查新竹縣政府勞工處是否違法失職；對此，縣府勞工處長劉家滿強調，關於褓姆業職業工會財務狀況，若有違法情事，將移請司法機關偵辦，絕不寬貸！

新竹縣產職企業總工會理事長歐陽文貞表示，近日接到會員陳情，工會每季皆預收勞健保費，卻因積欠今年5、6月的勞、健保費未繳納，導致會員申請勞保給付遭暫行拒絕、健保費遭健保署追繳，勞工權益嚴重受損。她要求勞工處應查明褓姆工會內部是否有侵吞保費、挪用公款情事；如有不法卻未移送檢調，監察院應依法懲戒。

竹縣府勞工處表示，褓姆工會積欠本年度4月份勞、健保費用，縣府7月及8月份接獲健保署及勞保局副知，勞工處立即處理，以電話、專函催繳後，該工會7月份勞、健保費用皆已繳納完畢，無積欠情形。同時，於8月29日去函該工會，要求停止招收新會員及儘速召開理監事會議，以釐清該會勞、健保費用延遲繳納及財務狀況。

勞工處指出，經縣府去函該工會後，褓姆工會已於9月2日召開臨時理監事會議。9月14日縣府要求褓姆工會針對欲出會的會員，應詳盡告知移轉至其他工會後，對勞保各項給付請領等相關權益，是否會受影響等資訊。

而原定8月18日褓姆工會應到府接受評鑑，但該會當日並未到場接受查核，縣府也併同本次事件，已訂9月22日會同健保署、勞保局及記帳士公會，共同釐清財務狀況。

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