新竹夏令營活動驚傳營隊老師伸魔爪 已知3學生受害

新竹地區驚傳夏令營活動性平事件。示意圖。（資料照）

2023/09/15 16:23

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕甫開學兩週，新竹地區驚傳夏令營活動性平事件！新竹地區一家戶外活動工作室在暑假期間辦理夏令營營隊期間，發生男性帶隊老師疑似與學員有不當身體接觸；竹縣府社會處表示，被害人目前已知有國中小學生3人，全案已進入司法偵辦，竹縣市政府教育局處正請各校了解是否有其他被害人。

據了解，被害學生於8月中旬參加3天兩夜的夏令營活動後，出現異於平常的行為，甚至抗拒不想上學，家長查覺不對徑，追問下才驚覺孩子疑似遭營隊老師伸魔爪侵犯，趕緊向警方報案並向民代求助。

竹縣府表示，8月下旬，警察局婦幼隊通報社會處，2名學生參加營隊活動，疑有不當的身體接觸，經社工評估狀況，進入減少被害人重複陳述作業流程，由新竹地檢署檢察官指揮偵辦，社會處配合檢方調查偵訊程序，提供被害人服務，如司法程序協助、心理復原等，以維護被害人權益。

全案進入司法調查階段後，9月中，竹縣府再受理通報1名被害人，竹縣市教育局接獲通報，昨緊急通知各校全面了解學生暑期期間的活動狀況，特別請家長留意；據了解，該家工作室專辦戶外生態體驗活動，頗受家長肯定，沒想到竟傳出性平事件。

竹縣府教育局表示，為確保學生最佳利益，已再度發文，重申學校需持續加強學生自我保護及身體自主權的素養，積極宣導學生面對不當對待，一定要勇於拒絕並立即告知師長，若學校「知悉」即須依法進行通報及處理。

竹市府教育處表示，學校9月1日通報後，邀請家長到校了解情況，家長表示該活動為親友之間告知，所以孩子與親友一起報名；對於疑似性平事件，學校已請導師持續關心學生在校狀況及身心狀況，若家長提出輔導需求或相關協助，學校將會積極協助。

新竹縣市警察局表示，將加強宣導學童身體自主權的觀念，提醒學童「保護自己、尊重他人」，不隨意碰觸他人的身體，在面對不舒服的舉動甚至隱私部位遭侵犯時，能夠有所警覺，勇敢說不並盡快告訴父母及師長，及時尋求幫助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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