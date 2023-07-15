竹東林務局宿舍群首期修復 下一步申請登錄聚落建築群

竹東林務局宿舍群基地內的木造宿舍，近日修復完工，驗收後將先以推廣林業、非營利方式提供服務。（記者廖雪茹攝）

2023/07/15 23:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮曾因林業等4大產業繁榮，名列台灣4大鎮，歷史建築「植松材木竹東出張所」，也就是現在的竹東林業展示館，展現了竹東林場的黃金年代，林業展示館與緊鄰的竹東林務局宿舍群首期修復工程近日完工，林務局新竹林區管理處說，將向新竹縣政府文化局提出將竹東林務局宿舍群登錄為聚落建築群的申請。

竹東林務局宿舍群多年前經客委會諮詢委員黎許傳、文史工作者鄧毅中等地方人士疾呼保存，由新竹林管處和新竹縣政府攜手推動修復與再利用計畫。

黎許傳肯定擴大竹東林業文化資產保存的範圍，他說，竹東地區物產資源豐富，日治後期，竹東成為尖石和五峰木材的集散中心，遍布貯木池、製材廠，是竹東人記憶中的場景，若能比照嘉義市阿里山林業村及檜意森活村，或是宜蘭縣羅東林業文化園區，用心保存規劃竹東林務局宿舍群，未來可作為探索竹東林業的起點，進一步帶動竹東和原鄉的觀光旅遊。

新竹林管處說，竹東林務局宿舍群基地位在竹東鎮雞林里東林路148巷內，第一期修復工程斥資2100多萬元，2021年12月動工，內容包括日式木造宿舍兩棟（32、34號）、磚造兩層樓宿舍一棟（212、214號），以及植松材木竹東出張所外木平台等範圍，日前完工正辦理驗收程序，後續將先以推廣林業、非營利方式提供服務，同時向竹縣府文化局提出登錄為聚落建築群的申請，未來整體規劃，將打造以林業為中心的創意空間與地方交流平台。

新竹林管處也正在辦理植松材木竹東出張所修復及再利用計畫，主要針對實地現況調查、建築物研究、建物成果測量、未來修復建議、整體再利用規劃及經費預估等，預計明年上半年完成。

縣府文化局說，林業、天然氣、水泥、玻璃是早期帶動竹東地區繁榮的4大產業，其中，林業在戰後蓬勃發展；但80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築與在地眷戶。而1940年日本商人平戶吉藏在竹東林場一帶設立的植松材木竹東出張所，二戰後成為林務局竹東林區管理處（今新竹林管處的前身）工務課辦公室，極具歷史意義，2006年登錄為新竹縣歷史建築。

竹東林務局宿舍群基地內的磚造兩層宿舍，近日修復完工。（記者廖雪茹攝）

歷史建築「植松材木竹東出張所」，現在的竹東林業展示館，展演了竹東林場的黃金年代。（記者廖雪茹攝）

林務局新竹林區管理近期將向新竹縣政府文化局提出將竹東林務局宿舍群登錄為聚落建築群的申請，地方文史工作者肯定擴大竹東林業文化資產保存的範圍。（記者廖雪茹攝）

竹東林業在戰後蓬勃發展，但80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築。（記者廖雪茹攝）

竹東林業在戰後蓬勃發展，但80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築。（記者廖雪茹攝）

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