小品盆栽雅風展 150件「綠色寵物」在竹北成功國中展出

小品盆栽「雅風展」得獎作品。（中華小品盆景協會提供）

2023/07/15 20:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕結合藝術、創新和文化的小品盆栽「雅風展」，今（15日）起3天在新竹縣竹北市成功國中登場，竹北市長鄭朝方親到場剪綵，邀請大家來竹北欣賞150件「綠色寵物」；其中，洪崑明的盆景小品憑藉獨特的設計和精細的手藝，獲得了雅風獎暨市長獎的肯定。

「雅風展」在熱舞社學生的動感舞蹈下開幕，鄭朝方致詞說，感謝中華小品盆景協會在竹北辦展，讓民眾看到那麼精緻盆景，現在大家生活繁忙、壓力大，這些「綠色寵物」讓人覺得新鮮，希望透過展覽讓民眾感受到不一樣文化氣息，未來有更多文化盛事到竹北市舉辦。

中華小品盆景協會會長江瑞湧說，今年邁入第7屆的作品展，展覽件數高達150件，突破了以往的記錄，每一個參展的盆景都是會員們用心靈和技巧鑄造出來的藝術品，不僅代表了他們的創新思維和獨特見解，更是他們對藝術熱愛的具體展現。

策劃展覽的主委彭冠今說，希望透過這項展覽，讓更多的人認識到小品盆景的藝術，並了解它如何反映出人們對於大自然的敬愛和珍視；同時，也期待藉此推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術可以深入人心。

中華小品盆景協會說，這次展覽中，洪崑明的盆景作品擁有獨特設計和精細手工，獲得雅風獎暨竹北市長獎肯定；周海燕的作品則以台灣本土樹種魅力和創新理念，贏得台灣樹種獎。

策劃展覽的主委彭冠今說，希望透過這項展覽，讓更多的人認識到小品盆景的藝術。（中華小品盆景協會提供）

小品盆栽「雅風展」今起3天在新竹縣竹北市成功國中登場，竹北市長鄭朝方親到場剪綵，共展出150件作品。（中華小品盆景協會提供）

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