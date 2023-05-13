民進黨竹縣立委人選 鄭朝方：最快5月底、6月初可望明朗

客委會副主委周江杰明年是否再回新竹縣選立委？動向備受關注。（資料照，記者黃美珠攝）

2023/05/13 16:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣立委2個選區人選都已確定。民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，立委的提名權在於中央，他估計最快在5月底、6月初，人選應該就會逐漸明朗。

民進黨的人選雖仍撲朔迷離，但從客委會副主委周江杰、台北101董事長張學舜等「前輩群」來看，民進黨中央的口袋名單還不少。新竹縣黨部主委鄭朝方說，地方也有5大人選，包含國會助理世代的前內政部長徐國勇機要秘書王誠緯和黨工詹紀緹、來自業界台積電、鄉親生活圈的園區媽媽以及NGO界人士。這5大人選因論述能力強且社會力大過政治性，很能滿足新竹縣年輕世代選民的期待，所以他另推薦這5人供黨中央參考。

民進黨在新竹縣的2席立委，放眼目前檯面上曾經參選過立委、甚至當選過立委的，首推就是客委會副主委周江杰。他雖在本屆立委於新竹縣第1選區敗給了國民黨林為洲，但整體表現不俗，去年也在縣長楊文科的連任之路上奮勇對仗，因此他的動靜備受關注。

另，台北101董事長張學舜、前公平交易委員會副主委彭紹瑾都曾擔任過立委；前新竹縣議員陳文宏則曾任縣黨部主委。因此鄭朝方認為這3名前輩都對地方扎根甚深，自然也是黨中央口袋內的人選。

不過他深蹲新竹縣這幾年發現，無論是竹北、竹東，還是湖口、新豐地區，因為都市化腳步加快，外來人口迅速增長，選民的認同感也逐漸朝年輕、清新，且具有一定論述能力，擁有大於政治性的社會推進力量者靠攏，也因此，他一度看好人稱「熱血公民教師」的新竹子弟黃益中，代表民進黨來到新竹縣為民服務，可惜最後他考量家人而作罷。

鄭朝方根據前述認知，依舊從台積電、NGO、園區媽媽以及國會助理世代的王誠緯和詹紀緹找到了適合的5大人選推薦給黨中央參考，一方面讓黨中央了解新竹縣真的不一樣了，也需要有人深蹲基層，另一方面也希望透過挹注全新的政壇力量，讓新竹縣加速不一樣，也讓民進黨在新竹縣能有更突破性的發展。

新竹縣立委選舉共有2選區，第1選區（竹北市西區、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉）因現任立委林為洲放棄連任，國民黨將提名前立委徐欣瑩接棒。

第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉），國民黨將提名現任立委林思銘拚連任。

前內政部長徐國勇機要秘書王誠緯（左2）和民進黨黨工詹紀緹都被民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方（中）列為5大人選，推薦給黨中央參考。（資料照，記者黃美珠攝）

前內政部長徐國勇機要秘書王誠緯（右）和民進黨黨工詹紀緹都被民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方（左）列為5大人選，推薦給黨中央參考。（資料照，記者黃美珠攝）

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