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    首頁　>　新竹縣

    國民黨新竹縣第2選區立委初選 立委林思銘勝出

    民調結果出爐，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（中）讓一度是競爭關係的立委林思銘（左）、前縣議員杜文中（右）重新握手言和。（記者黃美珠攝）

    民調結果出爐，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（中）讓一度是競爭關係的立委林思銘（左）、前縣議員杜文中（右）重新握手言和。（記者黃美珠攝）

    2023/05/13 11:33

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第2選區立委初選，立委林思銘擊敗對手、前新竹縣議員杜文中，確定將獲得國民黨新竹縣黨部提名爭取連任，和第1選區將獲得提名的前國民黨立委徐欣瑩，明年一起代表國民黨在新竹縣力拚2席。

    針對明年立委選舉，國民黨在新竹縣的2個選區，算是已經完成佈局。第1選區因現任立委林為洲放棄連任，將提名前立委徐欣瑩接棒。

    第2選區原有爭取連任的立委林思銘和轉換跑道的前議員杜文中之爭，國民黨新竹縣黨部在取得雙方同意下，於週三（10日）起連續3天，針對第2選區的選民，委由2個民調機構進行電話民調，設定有效樣本必須有1068份。

    國民黨新竹縣黨部表示，TVBS民調中心總共打了2萬5658通電話，有效樣本1079份。世新大學打了2萬4309通，有效樣本共1072份。

    現任的林思銘挾相對較高的知名度和國會的實戰表現，在2份民調中，不論是政黨對比、黨內互比到總支持率都遙遙領先杜文中，最後以57.320%的平均支持率勝過杜文中的42.680%，拿下國民黨在新竹縣第2選區的立委參戰代表權。

    杜文中落敗後展現君子風度，跟縣黨部主委陳見賢、林思銘握手，替國民黨力拚明年重返中央執政、國民黨在立院席次過半加油，也強調他的未來都將以志工身份持續投入政治和社會工作。

    民調結果，現任立委林思銘勝出。（記者黃美珠攝）

    民調結果，現任立委林思銘勝出。（記者黃美珠攝）

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