台積電擴建科技聚落進駐 竹縣寶山交通壅塞亟待解決

竹科台積電擴建計畫及新興科技聚落吸引人潮進駐，新竹縣寶山鄉的交通網絡尖峰時段出現嚴重壅塞；寶山鄉公所協請立委林思銘今（12日）召集相關單位商議解決方案。（寶山鄉公所提供）

2023/05/12 17:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區台積電擴建計畫及新興科技聚落吸引人潮進駐，新竹縣寶山鄉的交通網絡在尖峰時段出現嚴重壅塞；寶山鄉公所協請立委林思銘今（12日）召集相關單位商議解決方案，會中，竹科管理局允諾114年度首先編列寶山交流道引拓寬工程預算。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山鄉交通網絡近年出現黑暗期，民眾苦不堪言，多項重大建設亟待中央及新竹縣政府各單位共同商議，包括寶山第二交流道規劃進程、國道三號寶山交流道及引道的拓寬計劃、寶山擴建二期周邊道路交通改善評估等，建請竹縣府與竹科管理局加快提案，促使交通部高公局推動寶山第二交流道的規劃，並全面計劃周邊聯絡道路的拓寬建設，以緩解園區周邊的壅塞問題。

邱振瑋表示，科管局在會中允諾114年度首先編列寶山交流道引拓寬工程預算。另外，寶山鄉大雅路封閉期程替代規劃方案，科環路接大雅路拓寬延伸至二坪橋拓寬為六線道，科管局也允諾協助工程費。

此外，寶山鄉大雅路（二坪橋）至竹43三峰路，大坪路、寶山路、洽水路、水仙路拓寬計畫，皆因尖峰時段易出現交通壅塞，希望各單位未來持續開會溝通，提出解決方案。

立委林思銘表示，解決寶山交流道塞車問題需要多方共同努力和合作，包括竹科管理局、交通部公路總局、新竹縣政府、寶山鄉公所以及相關單位。他呼籲各單位加強協調，提出可行的改善措施，例如道路擴建、交通管制優化等，以減少塞車情況。他也承諾將繼續爭取資源和支持，改善寶山鄉的交通問題。

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