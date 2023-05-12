照顧障女40年、換肝續命也為她 竹縣79歲古美梅獲模範母親

換肝續命為照顧身障女兒，新竹縣寶山鄉婦人古美梅（右二）獲模範母親。（記者廖雪茹攝）

2023/05/12 16:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉79歲婦人古美梅，照顧重度智障的女兒40餘年，同時也照顧高齡91歲姊姊，15年前罹患肝病，牽掛獨留女兒，決定換肝延續生命繼續照顧家人，她今（12日）向來探訪的縣長楊文科敘述過往時一度哽咽，手貼著胸前說出心中的話：「女兒是我一輩子的牽掛，如果有一天倒下去，女兒怎麼辦？」無私母愛令人動容。

母親節前夕，楊文科今天前往寶山鄉曾梅枝及古美梅住家，親自表揚模範母親，並頒發匾額與獎座及禮物。楊文科說，古美梅撐起家庭，一切心力奉獻家庭，照顧身障女兒靜宜長大，自己患肝病，為能繼續扶養女兒，決定換肝延續生命，令人感動，現在還要照顧無依無靠年邁姊姊，獲模範母親表揚實至名歸。

縣府社會處表示，古美梅從小住寶山鄉，過去她一人照顧父母，同時支撐生活開銷，父母後因中風而往生；後來雖結婚成家，丈夫卻未盡責帶來美滿家庭，民國90年丈夫臥病，古美梅仍全力照料丈夫至過世，持續2年之久。

不料造化弄人，目前43歲、當時3歲的女兒靜宜跌倒昏迷，卻因延誤就醫導致重度智能障礙，從此照顧身障的靜宜成為古美梅日常重擔，每天接送照料，自己還得打零工賺生活費、打理家務，每天省吃儉用，為家庭犧牲，所幸大兒子懂事貼心，體恤辛苦的母親，目前47歲的他，擁有交大碩士學歷，並在竹科上班。

社會處表示，目前古美梅因有雙老家庭服務及身障個管服務需求，縣府分別委由喜憨兒基金會桃竹事務所及世光教養院承辦之南區身障個管中心提供健康維護、定期家庭關懷及物資提供。另古美梅1家3口都有長照服務需求，長照交通車每週四接送3人前往長照據點參與活動；民間資源部分則由華山基金會志工協助提供關懷、健康檢查。

另外，寶山鄉模範母親64歲曾梅枝出生關西鎮，家中排行第二，自專科畢業後從事會計工作近30年，工作非常認真，因為她在工作的努力表現與負責，讓同事和上司對她非常信任，退休後為照顧家人，目前仍盡心盡力地照顧年邁的公公和小孫女。

楊文科說，曾女士從事會計退休後，熱心做公益，最佩服她參與慈濟志工，協助骨髓捐贈中心，陪同捐贈者搭飛機至花蓮捐贈骨髓；家庭幸福美滿，用心照顧家庭，91歲公公還耳聰目明，教導子女以身作則，非常有愛心和關懷他人的人，她注重家庭和社會，對家庭及孩子的教育非常重視，同時也關心社會和他人的需要。她的價值觀和人生觀很正向，值得大家學習。

曾女士婚姻非常美滿，育有2子女並扶養小姑女兒，先生鍾祥銘擔任新竹市農會總幹事。曾女士除關注家庭和孩子的成長外，她還非常關心社會和他人。她目前是寶山鄉公所志工隊隊長，對於公益活動積極參與；她也是慈濟基金會委員定期捐款助人外，亦參加慈濟的骨髓捐贈中心的志工，陪同符合捐贈條件的自願者搭飛機至花蓮捐贈骨髓；同時擔任慈濟的環保志工，每月提供地點供附近的志工來做資源回收。曾女士告訴其子女，只要努力做好自己的事情，同時也幫助別人，就可以讓自己的生命更有意義。

換肝續命為照顧身障女兒，新竹縣寶山鄉婦人古美梅獲模範母親。（記者廖雪茹攝）

母親節前夕，新竹縣長楊文科今天表揚寶山鄉模範母親64歲曾梅枝。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法