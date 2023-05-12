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    首頁　>　新竹縣

    為竹北重大建設把脈 公所成立城市永續發展委員會

    新竹縣竹北市公所成立SDGs城市永續發展委員會，首案即針對東區市場（如圖）、北興里公16公園、北興里集會所、豆子埔公園等興建規劃進行意見交流。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所成立SDGs城市永續發展委員會，首案即針對東區市場（如圖）、北興里公16公園、北興里集會所、豆子埔公園等興建規劃進行意見交流。 （記者廖雪茹攝）

    2023/05/12 12:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學成立SDGs城市永續發展委員會，為未來各項重大市政建設規劃健檢把脈，並提供專業建議；委員會成立後，首案即針對東區市場、北興里公16公園、北興里集會所、豆子埔公園等興建規劃進行意見交流。

    市長鄭朝方表示，公所積極推動轄內各項重大建設，並力邀中央下鄉加碼爭取經費，下週即將正式啟動。

    竹北市城市永續發展委員會由東華大學副校長徐輝明擔任召集人，另5名委員則由台灣物聯網協會理事長梁賓先、宜蘭大學建築與永續規畫研究所教授張家瑞、宜蘭大學土木系教授鄭安、中華大學景觀建築學系副教授李奕樵，以及中華大學土木工程學系兼任教授張奇偉擔任，6人各具土木、景觀、材料、綠色科技等專業，將為竹北推動各項重大公共建設，以專業角度提出前瞻性建言，以利城市發展推進。

    鄭朝方表示，城市永續發展委員會首次召開，針對4案建設交流討論，其中北興里公16公園、北興里集會所興建，2案基地緊鄰，基地內尚有傳統廟宇保留，公園、廟宇、集會所設計結合具高難度，但原始設計未納入考量，以致帶來視覺衝突；另，豆子埔公園原始設計納入具象桐花造型裝置藝術、仿綠竹子水泥欄杆，以及五子登科步道等設計，他提出提升美感全力改善，讓視覺設計與時俱進。

    至於東區市場，委員會透過會議提出多項建言，包含調整建蔽率及容積率進行擴充使用、導入AI概念設計、擺脫傳統市場框架並結合智慧綠建築與ESG環保永續概念。

    此外，與會專家學者也全數支持多目標使用規劃，讓東區市場並非只是一幢建築，未來可望結合智慧、綠能、青創、親子臨托、藝文展演空間等，更能透過立體、漸層、主視覺設計，並與頭前溪地景結合，成為城市新地標。

    新竹縣竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學成立SDGs城市永續發展委員會，為未來各項重大市政建設規劃健檢把脈，並提供專業建議。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學成立SDGs城市永續發展委員會，為未來各項重大市政建設規劃健檢把脈，並提供專業建議。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學成立SDGs城市永續發展委員會，為未來各項重大市政建設規劃健檢把脈，並提供專業建議。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學成立SDGs城市永續發展委員會，為未來各項重大市政建設規劃健檢把脈，並提供專業建議。（竹北市公所提供）

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