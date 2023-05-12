監委勘查六福村 動保團體列5缺失籲：不應對其他動物視而不見

動保團體今天發布聲明，歷經5次的田野調查，整理出六福村經營管理、飼養環境的五大缺失，籲請監委勘查時應重視其他動物福利問題。（記者廖雪茹攝）

2023/05/12 12:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕監察委員趙永清與紀惠容今（12日）率相關單位赴六福村實地調查「保育類野生動物東非狒狒遭圍捕槍傷不治案」，動保團體發布聲明，質疑蜻蜓點水式的勘查無法全盤瞭解、解決六福村的飼養管理問題，經田調整理園方五大缺失，籲請監委勘查時應重視其他動物福利問題。

監委現勘六福村前，今上午先在關西鎮公所開會討論，但不對外開放。監院調查專員表示，因全案尚在地檢署偵查中，不便對外發言。

台灣動物平權促進會、鳥語獸躍今發布聯合新聞稿，鳥語獸躍調查員林婷憶質疑，六福村總共有70多種、1000多隻動物，呼籲各部會主管機關、地方政府不應僅針對狒狒逃逸問題，卻對其他飽受心理、生理折磨的動物視而不見。動保團體歷經5次的田野調查，整理出六福村經營管理、飼養環境的五大缺失。

一、「六福莊生態度假旅館」白犀牛圈養空間過於狹小

六福集團引以為傲的白犀牛，淪落到六福莊卻只能在不到360平方公尺的展示區生活。 因為空間過於狹小，無法滿足犀牛活動、探索的需求。根據根據歐洲動物園和水族館協會飼養指引，犀牛的戶外展示區應至少有1萬平方公尺。

二、「猛獸區」違反動物自然習性導致老虎自相殘殺

遊客搭乘巴士或籠車到猛獸區，通常會觀察到獅子、老虎生活在廣闊的展示場。事實上，六福村的非洲獅有19隻、孟加拉虎24隻，採取輪流展示（一次展示約7隻）的方式。未展示的其餘獅子、老虎只能長時間關養在後場，導致活動量不足、無法滿足其自然習性。

三、10年死了8隻長頸鹿，僅存一隻「珍妮」環境未改善

根據農委會公布的審查進口長頸鹿意見摘要，六福村動物園過往長頸鹿壽命不長，與寄生蟲無法根治，該地區環境、氣候不適合該物種的飼養、不容易備齊所有醫療設備均有關聯。一年過去了，六福村至今仍未改善其飼養環境、未檢討死亡個體疏失等。

四、不負責任的放養式管理！草食動物區、狒狒區內舍、遮蔽嚴重不足

在六福村的非洲部落主題區，遊客得搭上小火車或遊園巴士才能觀賞到各種動物，因此不容易觀察到問題。事實上，眾多的白犀牛和美洲野牛看似被圈養在空曠的場地，卻只有簡陋的遮雨棚、有限的欄舍，在惡劣天氣無法躲雨、遮陽，導致體弱的動物死亡。

五、「美國大西部」禽鳥表演後場環境無法滿足習性，水禽關後場無水池

在美國大西部主題區上演一天兩場的禽鳥表演，一旦離開舞台，鸚鵡就被關在無法展翅飛翔的小鐵籠內，水禽如鵜鶘、紅鶴則長時間被關在沒有水池、無法展現戲水、游水等自然習性的後場，嚴重危害其動物福祉。

動保團體強調，過去，六福村防逃措施漏洞百出、圈養管理存在諸多缺失的情形下，卻能取得動物展演許可證。新竹縣政府應負起監督責任，不應放任六福村漠視專家、學者的具體改善建議，漠視動物持續飽受生理、心理上的虐待。

六福村孟加拉虎後場。（鳥語獸躍提供）

動保團體今天發布聲明，歷經5次的田野調查，整理出六福村經營管理、飼養環境的五大缺失，籲請監委勘查時應重視其他動物福利問題。（記者廖雪茹攝）

監察委員趙永清與紀惠容今（12日）率相關單位赴六福村實地調查「保育類野生動物東非狒狒遭圍捕槍傷不治案」，現勘前先在關西鎮公所開會討論。（記者廖雪茹攝）

監察委員趙永清與紀惠容今（12日）率相關單位赴六福村實地調查「保育類野生動物東非狒狒遭圍捕槍傷不治案」，現勘前先在關西鎮公所開會討論。（記者廖雪茹攝）

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