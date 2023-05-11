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    首頁　>　新竹縣

    推動「行人專用時相」 竹縣路口總體檢首波鎖定學校

    新竹縣政府目前已於行人流量較大之路口實施「行人專用時相」，包含竹北大遠百周邊、湖口工業區、成功國中、光明國小等17處處。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府目前已於行人流量較大之路口實施「行人專用時相」，包含竹北大遠百周邊、湖口工業區、成功國中、光明國小等17處處。（記者廖雪茹攝）

    2023/05/11 22:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台南一對母女通行路口斑馬線時發生意外，引發全國關注行人交通安全；新竹縣政府表示，為提升安全友善的人行空間環境，首波將和教育局合作，優先針對全縣學校周邊路口通盤檢討，研議推動「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整。

    交通旅遊處長戴志君表示，縣府目前已於行人流量較大之路口實施「行人專用時相」，包含竹北大遠百周邊、湖口工業區、成功國中、光明國小，；另也在明新科技大學、光明六路等路段實施「行人早開時相」，全縣共設置17處行人專用時相，及16處行人早開時相。

    台南發生有如「行人地獄」般的車禍命案，交通部要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多的路口優先執行，在行人過馬路時讓雙向車輛全部都停下來，以落實保障行人交通安全。

    戴志君表示，下週就會和教育局討論，首波鎖定全縣校園周邊路口進行通盤檢討，考量車流量、行人流量、交通壅塞程度及肇事率，優先針對設有行人號誌的路口，推動「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整，後續也會針對行人流量較大路口來進行實施。

    另112年度縣府已針對「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫2.0」及「校園周邊周邊暨行車安全道路改善計畫」進行提案彙整，向中央爭取人行道、路口及路段改善。

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