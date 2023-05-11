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    台61線64K限高門架又遭撞 今封閉施工交管

    台61線新竹縣64K限高門架又遭違規超高車輛撞擊，今天（11日）辦理修復實施交通管制，請用路人留意。 （新竹工務段提供）

    台61線新竹縣64K限高門架又遭違規超高車輛撞擊，今天（11日）辦理修復實施交通管制，請用路人留意。 （新竹工務段提供）

    2023/05/11 11:43

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台61線新竹縣64K限高門架又遭違規超高車輛撞擊，今天（11日）辦理修復實施交通管制，請用路人留意；交通部公路總局為提升行車安全，已在台15線72.8K竹北市新港三街路口裝設偵測器，當偵測到超高車輛時，即會透過資訊可變標誌CMS示警駕駛，導引由竹4鳳岡路駛離快速公路。

    新竹工務段表示，台61線新竹縣鳳鼻尾隧道限高4.6公尺，但自民國109年1月通車至今，違規超高車輛撞擊限高門架時有所聞，經統計109年計5件、110年計3件、111年計２2件，109年5月更甚有撞斷隧道上方消防管線事件，嚴重影響隧道及用路人行車安全。

    最近一次是今年3月30日，經向違規超高車輛車主求償，今天辦理修復，上午9點到下午4點實施交通管制，施工期間封閉台61線北上64.5K至63.5K主線（竹北）路段，屆時請用路人由台61線北上64.5K路口匯出主線改走側車道直行，並於台61線北上63.6K路口（協榮加油站）返回主線行駛，車行時間約增加2分鐘。

    新竹工務段呼籲用路人遵守車輛高度限制規定，以免傷了荷包更影響道路行車安全。

    台61線新竹縣64K限高門架又遭違規超高車輛撞擊，今天（11日）辦理修復實施交通管制，請用路人留意。 （新竹工務段提供）

    台61線新竹縣64K限高門架又遭違規超高車輛撞擊，今天（11日）辦理修復實施交通管制，請用路人留意。 （新竹工務段提供）

    交通部公路總局為提升行車安全，已在台15線72.8K竹北市新港三街路口裝設偵測器，當偵測到超高車輛時，即會透過資訊可變標誌CMS示警駕駛，導引由竹4鳳岡路駛離快速公路。（新竹工務段提供）

    交通部公路總局為提升行車安全，已在台15線72.8K竹北市新港三街路口裝設偵測器，當偵測到超高車輛時，即會透過資訊可變標誌CMS示警駕駛，導引由竹4鳳岡路駛離快速公路。（新竹工務段提供）

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