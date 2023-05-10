竹縣府下最後通牒！搶險計畫監控數據10天沒交 將暫停豐邑所有建案核照

新竹縣政府今晚對豐邑建設下最後通牒！公開嗆明10天內沒交出「豐采520」工地（圖右）及其周邊道路的整體緊急搶險計畫和相關監控數據，將暫停豐邑所有在新竹縣的建案核照。（記者黃美珠攝）

2023/05/10 22:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對豐邑建設竹北「豐采520」施工造成莊敬6街坍塌事件，新竹縣政府今晚漏夜對豐邑發出最後通牒！要求豐邑建設10天內必須提出針對「豐采520」工地及其周邊道路的整體緊急搶險計畫，且提送經彙整的有意義監測資料供判讀，否則就全面暫停豐邑公司在新竹縣所有建案的申報勘驗及核發執照，而這自然包含「豐采520」本身後續的使照，以及另外4建案的申請。

縣府今晚8點40分漏夜發出前述聲明表示，今天傍晚縣府就竹北天坑事件緊急召開專案小組會議，邀集建築師、大地技師等專案小組成員、竹北市公所、以及當地里長等共同聽取豐邑建設跟營造公司的報告。

縣府工務處表示，今天無論是起造人豐邑建設，還是承造人頌恩營造所提的監測數據，都沒有經過彙整，也沒有任何專業技師蓋章用印背書，等於提出的資料無法判讀，不具参考價值，縣府也因此公開呼籲外界不要再錯用數據資料，以免影響視聽造成民眾恐慌。

縣府表示，與會的專家學者除一致要求豐邑建設，須在10天內提交經過彙整的有意義監測數據資料，也要求豐邑建設找第3方公正單位來鑑定、儘快提交水位監測與透地雷達分析，另外監測工作也得找第2家廠商執行以利交叉比對，還質疑目前工地內地下室現況報告、地下室沒解決，上面建物不斷往上蓋會否造成重量不均等。

縣府表示，有與會專家要求豐邑高層深切檢討整個工地的施工工法，到底有無誤判地質？有無確實按照施工計畫執行？一而再、再而三發生坍塌，就是明顯地下水不斷滲入工地地下室，帶走路下砂土所致，豐邑必須好好面對，拿出所有資訊，徹底解決安全問題，呼籲不要一味想著復工。

縣府表示，今天這場會議結論就是要求豐邑在10天內提送緊急搶險計畫，且因同期期間內縣府將再召開1次專案小組會議，豐邑必須提交出可信、彙整過的監測數據，只要其中1項沒有達到，縣府就會立即暫停豐邑公司在新竹縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，而這自然包含引發天坑風暴的「豐采520」整棟建物的使照，沒有模糊空間。

縣府表示，豐邑建設允諾將重整團隊，全力配合專案小組。而與會專家們也認為，有鑑於梅雨季與颱風季將至，一致認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬6街的路面，主要在阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。

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