「狒」盡心力 六福村6大方向優化狒狒圈養環境
2023/05/10 17:53
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六福村狒狒防逃！林務局複查認可 AI辨識模型初步完成
〔記者黃美珠／新竹報導〕東非狒狒脫逃事件後，六福村主題遊樂園今天發表聲明，經過林務局等現勘查驗和限期改善後，這1個月來，他們每天投入10到12名專責人員執行狒狒區改善工作，從6個面向優化防逃機制，並主動增設12支監視器，目前已經完成4支，未來全部完工後總數達到14支，增加監測角度。
六福村說，6大優化面向首先是防逃設施方面，園區圍牆上方新增3條白鐵電牧導線，導線間距參考林務局電圍網規、電牧器加高與電牧導線材質更換，避免受天候等不可抗力之因素造成電力中斷、園區出入口區域增設地面電牧導線，降低動物逃脫可能性。
其次，管理人員教育訓練，辦理室內教育訓練課程與實務逃脫演練，動物管理部門全程參與並有前場營運部門共同進行演練，強化分層運作機制。
第3，清理緩衝區圍牆外樹木，目前都已完成修剪，與圍牆保持2到3公尺的安全距離。
第4，嚴格執行出入口控管，每天清晨5點半起到晚上6點半為止，都會安排2到3名戒護人員駐守在狒狒區，進行展場戒護、電壓檢測以及紙本紀錄，另有1到2名同仁例行環境巡守。
第5，增加餵食點，預計會增設4處餵食點，目前已完成2處，增進各狒狒族群與個體取食機會與環境豐富度。
最後是用空拍機拍攝、掌握圈養環境，六福村從3月下旬起，已建立每天空拍圖檔案，掌握圈養環境的變化。