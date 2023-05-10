「狒」盡心力 六福村6大方向優化狒狒圈養環境

六福村在園區圍牆上方新增3條白鐵電牧導線，導線間距參考林務局電圍網規、電牧器加高與電牧導線材質更換，避免受天候等不可抗力之因素造成電力中斷。（記者黃美珠攝）

2023/05/10 17:53

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六福村狒狒防逃！林務局複查認可 AI辨識模型初步完成

〔記者黃美珠／新竹報導〕東非狒狒脫逃事件後，六福村主題遊樂園今天發表聲明，經過林務局等現勘查驗和限期改善後，這1個月來，他們每天投入10到12名專責人員執行狒狒區改善工作，從6個面向優化防逃機制，並主動增設12支監視器，目前已經完成4支，未來全部完工後總數達到14支，增加監測角度。

六福村說，6大優化面向首先是防逃設施方面，園區圍牆上方新增3條白鐵電牧導線，導線間距參考林務局電圍網規、電牧器加高與電牧導線材質更換，避免受天候等不可抗力之因素造成電力中斷、園區出入口區域增設地面電牧導線，降低動物逃脫可能性。

其次，管理人員教育訓練，辦理室內教育訓練課程與實務逃脫演練，動物管理部門全程參與並有前場營運部門共同進行演練，強化分層運作機制。

第3，清理緩衝區圍牆外樹木，目前都已完成修剪，與圍牆保持2到3公尺的安全距離。

第4，嚴格執行出入口控管，每天清晨5點半起到晚上6點半為止，都會安排2到3名戒護人員駐守在狒狒區，進行展場戒護、電壓檢測以及紙本紀錄，另有1到2名同仁例行環境巡守。

第5，增加餵食點，預計會增設4處餵食點，目前已完成2處，增進各狒狒族群與個體取食機會與環境豐富度。

最後是用空拍機拍攝、掌握圈養環境，六福村從3月下旬起，已建立每天空拍圖檔案，掌握圈養環境的變化。

複查人員所搭乘的大巴停留在狒狒區外的緩衝區詳細評估整體防逃機制優化的狀況。（記者黃美珠攝）

六福村現在每天嚴格執行狒狒區出入口的控管，安排2到3名戒護人員駐守，進行展場戒護、電壓檢測以及紙本紀錄，並另有1到2名同仁進行例行的環境巡守。 （記者黃美珠攝）

六福村現在每天嚴格執行狒狒區出入口的控管，安排2到3名戒護人員駐守，進行展場戒護、電壓檢測以及紙本紀錄，並另有1到2名同仁進行例行的環境巡守。 （記者黃美珠攝）

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