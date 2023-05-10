竹北天坑案民眾監院陳情 竹縣府不排除暫停豐邑建設建案勘驗與核照

針對竹北天坑案民眾求助監察院，新竹縣政府今天下午表示不排除暫停豐邑建設所有建案勘驗與核照。（記者黃美珠攝）

2023/05/10 16:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對竹北天坑案被民眾一狀告到監察院去，新竹縣政府今天下午放狠話，表示要求豐邑建設提報搶險，不排除暫停其所有建案勘驗與核照。

縣府今天下午發佈聲明指出，有關豐采520工地施工造成莊敬6街坍塌事件，縣府已依規勒令停工並依法處分，針對道路、車輛及鄰房等損害，主動依據新竹縣建築爭議事件處理辦法立案列管，只要建商未改善完成或未與車輛受損害人、居民等利害關係人達成和解，縣府就不予核發使用執照，縣府同時要求建商提出緊急搶險計畫，若不配合，不排除暫停豐邑建設於縣轄內所有建案申報勘驗及核發相關執照，全力維護縣民公共安全。

縣府工務處指出，危害公共安全事件發生後，縣府主動聯繫要求建商提出災害發生後緊急搶險計畫報府審查，內容須包含道路安全維持計畫、周邊道路地質鑽探報告、持續性的透地雷達安全觀測報告、工地地下室基礎及擋土穩定工程施工計畫等，緊急搶險計畫將邀集專案小組、市公所及住戶推薦的專業人士進行審查，透過緊急搶險計畫的執行，避免災害擴大及惡化。

同時針對大有可為社區提出的訴求，包含地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定、問題區域盡速完成改善等，縣府站在維護縣民的權益，將要求建商把以上訴求納入上述的緊急搶險計畫，及後續申請工地復工審查的條件。

縣府強調，若豐邑建設未針對此次事件提出相關緊急改善計畫，縣府就不排除將豐邑建設於縣轄內的建案暫停申報勘驗及核發相關執照，以維護縣民的公共安全。縣府重申，沒有數據佐證安全，工地就不復工，沒有達成鄰損事件和解，就不發使用執照，全力保障民眾權益與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法