民進黨竹縣議員何建樺、蔡蕥鍹表態 若無人選立委願接受徵召

民進黨新竹縣黨部今發布，為加快完成立委提名程序，期盼延續去年底選舉竹北隊全壘打、全縣議員翻倍氣勢，昨晚召開地方黨部與議員黨團聯席會議，以利中央進行決策。 （民進黨新竹縣黨部提供）

2023/03/10 16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部今天（10日）發布，為加快完成立委提名程序，期盼延續去年底選舉竹北隊全壘打、全縣議員翻倍氣勢，昨晚（9日）開議討論下屆立委提名人選，以利中央進行決策；會中，除了籲請客委會副主委周江杰盡速決定是否參選外，現任議員何建樺、蔡蕥鍹在徵詢時表態「若沒人選，願意接受徵召」，2人分戰竹縣第1、2選區，全力搶攻艱困選區。

民進黨竹縣黨部表示，昨晚偕同縣議會黨團召開聯席會，由縣黨部主委鄭朝方主持，議會黨團總召張珈源、議員何建樺、蔡蕥鍹、吳傳地、楊昌德、歐陽霆與會，3位黨籍市民代表邵啟月、曾玉菱、范格菱列席參與，民進黨新竹縣黨籍公職全數到齊。

黨部指出，此次會議結論為，新竹縣長期以來屬民進黨艱困選區，上回立委選舉因黨內人選提名時程延宕，9月才最後提名，3個月後即選舉投票，相較他黨起步太晚，徒增地方輔選布局，難度加深，期盼黨中央盡速徵詢政務官，避免排擠其他優秀新人耕耘機會。該聯席會目的就是要盡速達成共識，加快完成立委提名程序。

黨部表示在會中，張珈源、吳傳地、楊昌德、歐陽霆等4位議員皆無角逐立委意願。何建樺說，建議民進黨要推自家人，對將來總統大選加分的人選，將全力支持。蔡蕥鍹說，立委提名人選必須能強化民進黨在地力量，長期經營新竹縣。何建樺、蔡蕥鍹雖無主動參選意願，但都表示「若沒人選，願意接受徵召，一定全力以赴。」

鄭朝方表示，立委提名徵召屬中央黨部權限，惟新竹縣屬艱困選區，地方黨部會協助超前部署，相信黨中央也了解地方困境與基層壓力；召開此會，是將提名建議作業透明公開，符合程序正義與民主真諦，感謝兩位議員同志的表達，會如實地把公職的意願上呈，以利黨中央做出最佳人選決策。

鄭朝方表示，依據上個月民進黨新竹縣黨部執委會通過，建議第一階段是中央徵詢政務官與可能人選，並與地方公職徵詢同步進行。第二階段則是向各界舉才，以民進黨籍參選。第三階段則是與他黨合作。

鄭朝方強調，由於本次會議，6位議員皆無主動請纓，而黨中央日前也有大原則條款，議員不帶職參選（艱困選區除外），因此仍待中央詢問政務官參選可能，並同時進入第二階段，向各界舉才，地方推薦人選仍有討論空間。

張珈源強調，近兩次的大選，新竹縣都是最後一刻才徵召人選，基層反應相當焦慮，公職被問到炸鍋，甚至覺得被放棄，他表示艱困選區並非不可為，「深蹲」耕耘是突圍關鍵，長期地方經營有助當選機率，這次也希望複製竹北隊全壘打成功例子，能盡早提名、盡早布局，將有助益各方集結，並挹注黨內資源全力輔選，讓總統大選開出紅盤，力拼竹縣民進黨籍提名人選成功入主立法院。

民進黨新竹縣黨部表示，昨晚偕同縣議會黨團召開聯席會，由縣黨部主委鄭朝方主持，黨籍公職全數到齊。（民進黨新竹縣黨部主持）

民進黨新竹縣黨部表示，新竹縣長期以來屬民進黨艱困選區，期盼黨中央盡速徵詢政務官，避免排擠其他優秀新人耕耘機會。昨晚召開聯席會目的就是要盡速達成共識，加快完成立委提名程序。（民進黨新竹縣黨部提供）

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