新竹工業區西區增列為空氣品質維護區 新竹科學園區列下個目標

新竹縣政府環保局為改善空氣品質，維護縣民健康，今年1月起再納入新竹工業區西區，成為第二個空氣品質維護區。（竹縣府環保局提供）

2023/03/10 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局為改善空氣品質，維護縣民健康，首先將內灣風景區列入空氣品質維護區，今年1月起再納入新竹工業區西區，成為第二個空氣品質維護區，針對車輛將以科技執法辨識車牌，對象為一至三期 （民國95年9月30日以前出廠）的大型柴油車，進入區內須持有一年內排煙合格紀錄，否則將開罰。

環保局表示，下個目標是與新竹市及新竹科學園區管理局攜手劃設新竹科學園區空氣品質維護區，預計明年（113年）開始實施。

環保局表示，內灣風景區被劃為空氣品質維護區1年多，區內的細懸浮微粒（PM2.5） 及揮發性有機污染物（VOCs）等污染物質，分別減量33.9%及42.6%，成效卓著。

新竹工業區工廠林立，大小貨車頻繁進出，壅塞時段成為移動污染源，高密度排放廢氣，鑑於西區有7間學校，空氣污染恐威脅學生健康，今年1月起新竹工業區西區也列入空氣品質維護區，進入保護區的車輛必須有1年內排煙檢測合格的紀錄，違反者依空氣污染防制法第76條第2項規定，處500元以上、 6萬元以下罰鍰。

環保局指出，為擴大轄區內空氣品質維護區的管制範圍，持續改善縣內空氣品質，進一步提升縣民的健康品質，今年度將聯合新竹市及新竹科學園區管理局，攜手劃設新竹科學園區空氣品質維護區，預計於113年開始實施管制，屆時管制對象除了一至三期大型柴油車，也會逐年擴增至燃油機車及各期別、各車種柴油車，以達到整體區域污染減量的目標。

縣長楊文科呼籲柴油車車主，應養成每年定期檢測排煙的好習慣，為守護幼童健康盡一份心力外，也可避免車輛因違反空氣污染防制法而受罰。新竹縣柴油車排煙檢測站預約電話及預約網址如下，歡迎車主多加利用。

預約電話：（03）5686572

預約網址：https://mobile.epa.gov.tw/dce/chk_01.aspx?IDTO=J。

新竹縣政府環保局為改善空氣品質，維護縣民健康，今年1月起再納入新竹工業區西區，成為第2個空氣品質維護區。（竹縣府環保局提供）

內灣風景區被劃為空氣品質維護區1年多。（竹縣府環保局提供）

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