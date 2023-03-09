五峰櫻花季將過 賞鳥熱蓄勢待發

新竹縣五峰鄉山上人家的「櫻吹雪」，讓遊客搶拍之餘也搶著佇立在「櫻花雪」下，想要成為浪漫場景內的一員。（記者黃美珠攝）

2023/03/09 08:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉公所和「山上人家森林農場」今年首度共同舉辦的五峰櫻花季進入倒數計時階段，不過隨著花開花謝，新萌發的櫻花籽卻吸引了另一批嬌客～山鳥報到，成為好「攝」之徒鏡頭下追焦的新熱點，等於賞鳥熱正蓄勢待發中。

「山上人家」表示，他們園內種有富士櫻、吉野櫻、墨染櫻以及唯一1株的鎮山之寶～台灣原生種霧社櫻，大大小小至少500棵，樹齡從5年到近20年不等。自2月13日櫻花季起跑迄今，雖然富士櫻已開始逐漸準備退場，可吉野櫻和墨染櫻開得正盛。其中墨染櫻初綻時花心由粉逐漸變白，以致同一枝條上可以看到粉、白並陳，引來不少賞花者的關注和討論，有人甚至以為是嫁接所致，其實是自然現象。

由於櫻花季即將在下週一、13日畫下休止符，以過去平均1個月花期會吸引至少2萬人次上山的經驗來看，本週末將會有另一波的人潮來到。

再加上花謝後櫻花籽陸續萌發，吸引棲息在中低海拔以種子為食的山鳥亮相。所以園內除了常見的綠繡眼、五色鳥，近日也有遊客拍到被列第2級保育類的赤腹山雀，還有很多不知名的飛禽，只是這是自然生態，他們雖沒有特別highlight，也依舊吸引攝影客前往下一波的追拍，所以同樣歡迎喜歡飛禽的來客可以持續入園改賞山鳥。

山上人家開園近20年，隨著櫻花樹的茁壯，部分場景讓人有好像真的去了「櫻花國」的fu；有的人光看照片還以為是在梨山、武陵農場等國內賞櫻名所，所以來客人數年年成長，週邊部落交通等各方面都受了影響。

「山上人家」表示，所以他們這次跟鄉長秋維書合作，首次用五峰櫻花季的名義舉辦賞花活動，除回饋當地部落鄉親免費入園欣賞，也跟附近的民宿、露營、接駁等相關產業結合，帶動地方共榮發展，初步成果不錯。所以他們計畫明年會擴大且提早擬訂相關配套，一起打響五峰櫻花鄉的名號繁榮部落。

新竹縣五峰櫻花季辦在鵝公髻山下的「山上人家森林農場」，景致美到讓人錯以為置身梨山或是武陵農場等國內著名的賞櫻名所。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰櫻花季辦在鵝公髻山下的「山上人家森林農場」，讓人有好像真的去了「櫻花國」的fu。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰櫻花季本周末過後就將結束，但隨著櫻花籽的陸續萌發，如圖以種子為食的赤腹山雀等山鳥開始報到，接力吸客。（記者黃美珠攝）

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