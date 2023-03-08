竹縣合法露營場不到2％ 縣府委外調查、輔導合法化

近年露營活動超夯，新竹縣有多達327家的露營場，新竹縣政府表示，本月起已委託廠商組成專業輔導團隊，將到五峰、尖石等地召開座談會，讓業者了解相關法令規定，並輔導撰寫申請計畫書。（記者廖雪茹攝）

2023/03/08 23:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近年露營活動超夯，新竹縣有多達327家的露營場，合法不到2％，新竹縣政府正式成立露營場管理聯合審議稽查小組，近日並委託廠商組成專業輔導團隊，本月底前將到五峰、尖石等地區召開座談會，並提供專線諮詢服務，讓業者了解相關法令規定，並輔導撰寫申請計畫書，希望提升露營旅遊的安全。

交通旅遊處長戴志君表示，轄內露營場初步統計共327家，因應交通部觀光局「露營場管理要點」修正通過，有條件放寬非都市土地內農林牧土地一定比例面積容許作露營場使用，縣府去年底成立露營場管理聯合審議稽查小組，並編列400萬元經費，本月起委託遠圖科技公司組成專業團隊，將辦理露營場調查和輔導合法化工作，同時將開設Line群組及諮詢專線。

由於許多露營業者反映，不清楚政府對於露營場經營的法規，也不知如何申請合法。縣府預計3月底前，將在尖石、五峰等鄉鎮，陸續舉辦露營場容許使用申請及合法登記輔導說明的座談會，另也會規劃一場線上會議，而包括交旅處、農業處、地政處、工務處、環保局等，昨天跨局處召開會前會討論。

戴志君說，依據露營場管理要點，露營場開發及經營涉及土地使用、開發利用、環境保護、水土保持、建築管理、消防管理、衛生管理或其他相關事宜者，依各該相關法規規定辦理。

交旅處統計，轄內露營場分佈，以尖石鄉147家最多，其次是五峰鄉111家，其他像是關西鎮22家、橫山鄉21家、峨眉鄉11家、北埔鄉7家、新埔鎮4家，竹東鎮、湖口鄉、寶山鄉、新豐鄉各1家。

戴志君說，針對中央發布的露營場敏感地查核，新竹縣經現勘最後確定為17家，包括含土石流淺勢溪流區、河川區域、國有林事業區、保安林等森林地區。另竹縣原有4家合法露營場，今年新增兩家為6家，合法不到百分之2，全都屬於遊樂區和休閒農場。

近年露營活動超夯，新竹縣有多達327家的露營場，新竹縣政府表示，本月起已委託廠商組成專業輔導團隊，將到五峰、尖石等地召開座談會，讓業者了解相關法令規定，並輔導撰寫申請計畫書。（記者廖雪茹攝）

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