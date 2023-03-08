「霧社櫻王」盛開！ 台灣好行觀霧線預約幾近爆滿

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，被譽為北台最大的霧社櫻，今年預計3月中旬盛開，但近日花況已吸引大批遊客不遠千里上山，一睹雪白霧社櫻風采。（記者廖雪茹攝）

2023/03/08 16:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，被譽為北台最大的霧社櫻，今年預計3月中旬盛開，但近日花況已吸引大批遊客不遠千里上山，一睹雪白霧社櫻風采；台灣好行觀霧線客運業者表示，花季期間3月13到3月26日每日增開兩班車，但幾乎已預約額滿。

林務局新竹林區管理處表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，花瓣潔白如雪，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花。觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，難得一見，因此被稱為「霧社櫻王」，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的3月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。

新竹林管處處長夏榮生說，春天來到觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴並沉浸在繚繞雲霧中，若是想收集觀霧的特色美景，推薦遊客選擇兩天一夜的行程，夜宿觀霧山莊欣賞漫天星空。

新竹縣政府去年8月底推出台灣好行觀霧線，從高鐵新竹站直達觀霧，以20人座的中型觀光巴士，規劃每日往返共4班次，單趟行車時間約180分鐘，單程票價300元，讓旅客輕鬆遊雪霸，賞美景，免除長途開車的疲勞；因應霧社櫻王花季，新竹林管處也特別委託客運業者增開加班車，環保低碳又便利。

不過客運業今天表示，觀霧線於櫻花季期間3月13日到3月26日，每日再增開兩班車，但這兩天旅客預約熱烈，截至目前僅剩零星座位，幾乎已預約額滿。

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，被譽為北台最大的霧社櫻，今年預計3月中旬盛開，但近日花況已吸引大批遊客不遠千里上山，一睹雪白霧社櫻風采。（記者廖雪茹攝）

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，被譽為北台最大的霧社櫻，今年預計3月中旬盛開，但近日花況已吸引大批遊客不遠千里上山，一睹雪白霧社櫻風采。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府去年8月底推出台灣好行觀霧線，從高鐵新竹站直達觀霧，讓旅客輕鬆遊雪霸；不過客運業者今天表示，花季期間3月13到3月26日每日增開兩班車，但幾乎已預約額滿。 （記者廖雪茹攝）

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