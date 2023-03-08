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    首頁　>　新竹縣

    國1北向湖口路段 酒駕追撞工程車側翻釀2傷

    今年凌晨3點多，一輛高公局施工警戒車（右）在國道1號北向85.4公里湖口路段剛要施工時，遭一輛白色小客貨車（左）追撞，造成兩車側翻，2名駕駛皆受傷送醫救治。（警方提供）

    今年凌晨3點多，一輛高公局施工警戒車（右）在國道1號北向85.4公里湖口路段剛要施工時，遭一輛白色小客貨車（左）追撞，造成兩車側翻，2名駕駛皆受傷送醫救治。（警方提供）

    2023/03/08 09:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年凌晨3點17分許，一輛高公局委外承包商施工警戒車，在國道1號北向85.4公里湖口路段剛要施工時，遭一輛白色小客貨車追撞，造成兩車側翻，消防人員操作破壞器材將受困的白車駕駛拉出，並將多處微挫傷的兩名駕駛送醫救治；國道警方初步調查，白車駕駛酒測值為每公升0.36毫克，事故原因正進一步調查中。

    國道公路警察局第二公路警察大隊表示，這起車禍發生在國道1號北向85.4公里的外側及輔助車道、準備下湖口交流道前。初步調查，白色小客貨車劉姓駕駛車行駛輔助車道時，追撞吳姓男子駕駛的工程車，衝撞力道造成兩車皆側翻，車體毀損嚴重，並導致劉、吳兩名駕駛多處微挫傷，皆由救護車送醫就診。

    其中，白色小客貨車劉姓男子受困駕駛座內，卡住無法拉出，竹北消防分隊派遣第2車攜帶相關支撐器、墊塊及電動油壓器材，協助加強固定車輛，確保安全操作空間，再利用電動油壓支撐快速頂舉車身，製造足夠救援空間，合力將傷者拉出脫困，交由光明分隊救護車送醫 。

    其中，工程車吳姓駕駛可自行脫困，胸口及後腦疼痛，右手擦傷。小客貨車劉姓駕駛胸口及頭部疼痛，右手肢體有割傷稍微流血。

    警方說，現場另有一輛自小客車碰撞該2車的地面散落物，警方對3名駕駛實施酒測，劉姓駕駛酒測值為每公升0.36毫克，另兩車駕駛酒測值均為0。全案後續將依法辦理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    消防人員操作破壞器材將受困的白色小客貨車駕駛拉出。 （竹縣消防局提供）

    消防人員操作破壞器材將受困的白色小客貨車駕駛拉出。 （竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    白色小客貨車側翻，車體毀損嚴重。（竹縣消防局提供）

    消防人員操作破壞器材將受困的白色小客貨車駕駛拉出。 （竹縣消防局提供）

    消防人員操作破壞器材將受困的白色小客貨車駕駛拉出。 （竹縣消防局提供）

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