台知計畫權益促進協會訪楊文科 建請取經鄭文燦航空城開發經驗

新竹縣竹北市台知計畫權益促進協會（左5）率領促進會理監事拜訪縣長楊文科（左6）表達期待台知園區能儘速過關啟動開發。（江順裕提供）

2023/03/07 17:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕延宕20幾年的台灣知識經濟旗艦園區（俗稱璞玉計畫），目前仍卡在內政部都市計畫審議委員會專案小組會議的程序，支持本案的新竹縣竹北市台知計畫權益促進協會週六將召開會員大會。理事長郭文章、總幹事林德勇特別率領理監事會邀請縣長楊文科出席，請託他出面向行政院副院長鄭文燦「取經」航空城開發案，啟動台知徵收作業。楊文科說，縣府計畫今年底前把台知拚進內政部的都審大會，也正在爭取月底前跟鄭文燦面會。

不過竹北璞玉自救會會長邱鴻鈞說，2002年自救會成立的初衷就是「維持現狀、不要開發」。他雖然肯定縣府近年尊重反徵收地主的意願，這也自然會讓部分地主的態度有所改變，但是自救會的初衷不變，仍然反對開發璞玉。

副會長陳義旭則說，他們從根本上是質疑推動台知園區是在炒作土地、便宜國立交通大學取得校地，雖然縣府目前的做法有稍微考慮反徵收地主的權益，但是產業用地多達130多公頃，等於是把良田變成工業區！他認為，縣府目前不該躁進急著通過台知案，而是應把重點放回如何解決竹北市急速都市化以後，帶入人口爆漲的壓力、各地交通打結以及物價飛漲等民生現實層面的問題。

縣長楊文科昨天（6日）下午接見由璞玉計畫促進會榮譽理事長、前國代江順裕所陪同的郭文章等台知計畫權益促進協會理監事們。

郭文章說，他們除邀請楊文科出席週六的會員大會，也關切全案推動的進展。建請楊文科跟行政院副院長鄭文燦交流推動國家重大建設的心得。縣府近年調整政策，對反徵收的地主很多給予原地保留，這樣已大幅降低反對的聲量，但相關單位也必須要正視支持開發的地主們心聲。

他說，鄭文燦任桃園市長的時候推動桃園航空城計畫就是獲得中央的背書，所以說徵收就徵收，就算有幾千名地主的反彈他依舊做了，相比之下台知園區不過447公頃，希望楊文科這一任縣長結束前就可以真正啟動徵收作業，沒想到楊文科月底前也將北上跟鄭文燦見面，雙方想法不謀而合。

楊文科說，他確實積極透過管道安排跟中央層峰見面，爭取今年1月中補正相關資料後重新送入內政部都委會的台知計畫案，可以儘速結束專案小組的程序，趕在今年底之前被排入大會進行審查。

璞玉計畫正、反意見持續的拉鋸戰中，堅持保留耕地的地主們則是賣力經營出自己的特色，用另外一種方式讓自己的信念被外界看到。（記者黃美珠攝）

著紅背心的新竹縣竹北市台知計畫權益促進協會理監事們昨天下午拜訪縣長楊文科（面對鏡頭者右）表達期待台知園區能儘速過關啟動開發的心聲。（江順裕提供）

璞玉計畫正、反意見持續的拉鋸戰中，堅持保留耕地的地主們則是賣力經營出自己的特色，用另外一種方式讓自己的信念被外界看到。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法