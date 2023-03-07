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    首頁　>　新竹縣

    學生不適應？檢討全中運場地再爆爭議 新竹縣教育局副局長這樣說

    被抨擊的竹東中正網球場，所有全中運的國中團體組資格賽事已經在本週日中午結束。（記者黃美珠攝）

    被抨擊的竹東中正網球場，所有全中運的國中團體組資格賽事已經在本週日中午結束。（記者黃美珠攝）

    2023/03/07 11:31

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（7日）早上在主管會議檢討全中運網球場地，教育局副局長蔡淑貞說明時再爆出「學生不適應」說法，讓在座人士大吃一驚。蔡淑貞會後受訪強調，她的用意是點明這次的人工草皮球場全國只有10幾座，造成學生受傷遺憾，除了工程延宕，學生使用經驗有限也脫不了關係，想讓大家重視未來相關賽事選擇國內慣用的場地可能也是很重要的一環，並非檢討選手。

    竹東鎮長郭遠彰日前受訪直言，引發爭議的竹東中正網球場是縣府協助爭取補助、由鎮公所設計和發包施工。楊文科今天會中表示，當前要痛切檢討的是選手安全，這是賽事至高無上的原則，以後不要再發生，希望教育局這方面要再加強，並檢視鄉鎮市公所負責整建的其他工程到底還有沒有類似的狀況。

    楊文科說，縣府絕不卸責，要面對問題全面檢討，並全力協助善後，特別是縣府各單位，必須加強各自督導的部分，幸好離全中運全面登場還有點時間，即日起，也要一併進行檢討縣內其他比賽場地有沒有類似的問題，務必痛定思痛，力求讓這次全中運做到盡善盡美。

    由於全中運網球資格賽國中團體組已在5日中午結束，另1個位於硬地球場的高中組也將在8日結束所有資格賽賽程，之後賽程將移地苗栗縣竹南運動公園舉辦。

    楊文科說，移地延賽影響約1200名選手，相關費用全中運執委會將個別確認是否已經訂房、訂房可退或是改期入住等等，相關實際的額外支出將由執委會補償提供。

    被抨擊的竹東中正網球場，所有全中運的國中團體組資格賽事已經在本週日中午結束。（記者黃美珠攝）

    被抨擊的竹東中正網球場，所有全中運的國中團體組資格賽事已經在本週日中午結束。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府教育局副局長蔡淑貞強調「學生不適應人工草皮球場」說，意思不在檢討學生，是在反省最初球場場地的選擇上。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府教育局副局長蔡淑貞強調「學生不適應人工草皮球場」說，意思不在檢討學生，是在反省最初球場場地的選擇上。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科指示所有局處加強督導全中運賽前準備工事，特別是追蹤檢討由鄉鎮市公所負責整建的工程，不能再重演這次網球場的問題。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科指示所有局處加強督導全中運賽前準備工事，特別是追蹤檢討由鄉鎮市公所負責整建的工程，不能再重演這次網球場的問題。（記者黃美珠攝）

    2023全中運高中組網球資格賽將在圖中的竹東網球場打到明天結束。（記者黃美珠攝）

    2023全中運高中組網球資格賽將在圖中的竹東網球場打到明天結束。（記者黃美珠攝）

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