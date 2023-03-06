迎接竹縣關西咖啡節 馬武督咖啡生產合作社辦評鑑比賽

咖啡杯測首先就是把樣品咖啡豆磨粉後，率先進行「乾香」的PK。（記者黃美珠攝）

2023/03/06 17:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接第2屆的新竹縣關西鎮咖啡節，新竹縣馬武督咖啡生產合作社今天進行咖啡評鑑比賽，比起去年首屆只有7個農友、8支咖啡豆樣品參加，今年倍數成長達12個農友製作產出了19支在地咖啡生豆，每支提供2公斤樣品參與評鑑，4名擁有CQI（Coffee Quality Institute）證照的杯測師先進行風味校正杯測後，下午正式進行評鑑，預計明天才會公布前3名。

新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，關西6年前開始試種咖啡，目前種植面積已達12公頃。34名有心農友3年前同心成立咖啡生產合作社，並建立自有咖啡品牌：馬武督咖啡，去年還因此舉辦首屆關西鎮咖啡節，藉此推廣行銷馬武督咖啡；社員黃俊淦的產品，去年還跟新埔咖啡農友戴禎男一起雙雙入選北台灣精品咖啡之列。今年參加咖啡杯測評鑑的19支咖啡生豆中就包含黃俊淦、戴禎男2人的產品。

馬武督咖啡生產合作社顧問劉政說，今天的4名咖啡杯測師吳佳穎、吳詠琴、吳泰佑以及林煜超統統都具有CQI的資格。杯測是針對參加者所繳納的競賽咖啡生豆，隨機挑選後各磨粉5杯，再依序進行：乾香、濕香、以及風味口感的實際品嚐評鑑，評鑑結束也邀請在場者品嚐，看看大家的口味是否一致。

其中濕香部分，又依序品評：注水後咖啡豆粉被熱水完全包覆住時的氣味、4分鐘後破渣散發出的氣味、以及2分鐘後撈渣所溢散的香氣，3個階段逐步挑戰杯測師們的嗅覺和喜好。

最後實際試喝也分高、中、低3個溫度時的口感和香氣，分別是在攝氏85度、60度以及常溫狀況下，看看每位參賽者被隨機挑選出、磨成5杯咖啡的品質在酸甜平衡感上、尾韻以及5杯口感或香氣是否均一等進行全面PK。

有趣的是杯測用的咖啡杯也會隨著溫度的高低，外表杯面顏色會有深淺不同的變化。

劉政說，因為4個杯測師對咖啡的喜好不一，為了一統4個人的品評基準，早上就先從19支參賽咖啡生豆，用亂數挑出2支作為樣本，先進行風味校正，後續才正式開始進行評比。

宋明光說，今年的關西鎮咖啡節將在本月19日的周日假日時段，在關西金山里的「水岸馬武督咖啡廳」旁廣場舉辦，當天現場將提供200份的限量烘豆體驗，讓來客體驗如何烘出屬於自己風味的咖啡豆，另設計有趣味咖啡沖煮比賽、咖啡茶席體驗等，歡迎所有喜歡咖啡的全國民眾都可以到當地一日遊。

杯測師進行乾香的品評。（記者黃美珠攝）

乾香杯測後，杯測師開始注水，進行「濕香」的品評。（記者黃美珠攝）

濕香評鑑的第2步「破渣」。（記者黃美珠攝）

濕香評鑑的第3步「撈渣」。（記者黃美珠攝）

撈渣後杯測師開始試喝打分數。（記者黃美珠攝）

杯測結束後開放現場民眾試喝，縣府農業處長范萬釗（右）親自體驗農民努力的成果。（記者黃美珠攝）

每支競賽豆被隨機磨成5杯做杯測，注水後，五重杯外觀顏色越深表示杯內咖啡越涼。（記者黃美珠攝）

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