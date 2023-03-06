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    「新竹走走」旅遊 新推走讀竹北水圳感受歷史

    新竹縣政府「新竹走走」旅遊竹北路線透過輕鬆有趣的走讀散步方式，帶領旅客漫步在水圳邊、客家聚落、百年水車，在都會叢林中尋找舊時的味道。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府「新竹走走」旅遊竹北路線透過輕鬆有趣的走讀散步方式，帶領旅客漫步在水圳邊、客家聚落、百年水車，在都會叢林中尋找舊時的味道。 （記者廖雪茹攝）

    2023/03/06 17:16

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府「新竹走走」旅遊品牌，主打用「味道」開啟深度旅遊，深獲旅客喜愛，今年推出竹北、峨眉、橫山與五峰4條旅遊路線，其中，竹北路線透過輕鬆有趣的走讀散步方式，帶領旅客漫步在水圳邊、客家聚落、百年水車，在都會叢林中尋找舊時的味道。

    縣長楊文科表示，「新竹走走」中的竹北路線，將帶領大家認識竹北過去開拓史上最重要的水圳-東興圳，該水圳具有200多年歷史，舊名為六張犁圳，過去主要用來農業灌溉使用，是六家地區客家聚落農業生產命脈，如今雖沒有灌溉功能，但沿線有番仔寮水汴頭、新瓦屋、六張犂聚落、東平問禮堂、泉州厝汾陽堂等古蹟歷史建築與伯公祠，遊程將讓眾人透過走訪水圳、歷史建物等景點，認識竹北從農業時代到如今高樓林立的社會變遷。

    交通旅遊處指出，竹北走走行程以番仔寮水汴頭為起點，一路沿著東興圳的分流高圳、低圳及十五朗圳，走過舊時農村的灌溉道路，帶領旅客用五感體驗方式，認識水圳過往歷史人文及周邊的動植物生態，還有卵石駁坎、水車、伯公信仰等農村文化地景，並安排「自然色票搜集遊戲」，讓大小朋友收集水圳常見的野生植物落葉等，從中感受植物與環境的重要。

    終點前往全台灣唯一的客家文化保存區-新瓦屋客家文化保存區，區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，並藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。

    旅程最後午餐時間，則安排六家、芎林地區所生產的優質稻米，搭配當季食材所設計的「六家餐盒」，讓居民了解，如今的六家地區兼容都市與農村生活機能的豐富樣貌，產生對土地環境產生關懷之情，建立在地鄉土認同感。

    竹北走走路線從3月至6月共安排13場次，10人即成團，費用每人優惠價600元，另有親子優惠價。

    新竹縣政府「新竹走走」旅遊竹北路線透過輕鬆有趣的走讀散步方式，帶領旅客漫步在水圳邊、客家聚落、百年水車，在都會叢林中尋找舊時的味道。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府「新竹走走」旅遊竹北路線透過輕鬆有趣的走讀散步方式，帶領旅客漫步在水圳邊、客家聚落、百年水車，在都會叢林中尋找舊時的味道。 （記者廖雪茹攝）

    新瓦屋客家文化保存區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。 （記者廖雪茹攝）

    新瓦屋客家文化保存區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。 （記者廖雪茹攝）

    新瓦屋客家文化保存區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。 （記者廖雪茹攝）

    新瓦屋客家文化保存區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。 （記者廖雪茹攝）

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