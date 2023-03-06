3/8竹北現場徵才活動 工程師薪資上看70K

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於3月8日下午1點30分到4點，在新竹縣竹北市中興里集會所2樓辦理新竹地區現場徵才活動，共計20家廠商提供641個工作機會。（竹北就業中心提供）

2023/03/06 10:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於3月8日下午1點30分到4點，在新竹縣竹北市中興里集會所2樓辦理新竹地區現場徵才活動，共計20家廠商提供641個工作機會，其中台灣矽科宏晟科技開出儀電工程師職缺，薪資上看70K；服務業也提供不少內外場正、兼職及主管等職缺可供選擇。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，本場徵才以服務業11家為主，另有9家科技及傳產業廠商。隨著國內疫情穩定，消費人潮回流，帶動觀光、餐旅、零售等服務業市場持續回溫，服務業人才招募更顯火熱，這次韓式料理品牌風間餐飲集團大舉徵才，外場及吧台正職人員起薪4萬元以上；而以餐酒聞名的吉比鮮釀餐廳，也開出起薪6萬元來招募有經驗的研發主廚。

建議民眾可先上活動網站（https://gov.tw/vGp）了解求才廠商及職缺資訊，歡迎求職、二度就業或轉職的民眾至現場面試，增加錄取機率。

活動3月8日適逢婦女節，現場邀請新竹縣政府衛生局進行失智症認識、長照2.0、婦癌篩檢及心理健康活動宣導，新竹縣社區心理衛生中心亦提供社區心理諮詢服務方案說明，歡迎求職朋友多加利用。活動詳情可洽竹北就業中心（03）5542564。

最新桃竹苗地區徵才活動、職訓課程及就業資訊可上桃竹苗分署網站、台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團或免付費客服專線0800-777-888洽詢。

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