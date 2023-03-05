助學童提升專注力與情緒管理 竹縣獨輪車訓練啟航
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第4屆「兒童專注力與情緒管理訓練~獨輪車」訓練營今天在竹北市新社國小開訓，共有15名國中、小學生參與，由中華民國獨輪車協會理事、孔繁偉教練親自指導。這些小騎士將在未來的18週、以每週3小時的時間密集接受訓練，他們將逐步通過各項基礎和進階課程，培養起良好的運動習慣和正確的獨輪車運動技巧，從而建立起自信、提升專注力和逐步辦到情緒的管理。
這個訓練營的推手、國民黨新竹縣議員吳旭智說，在縣府教育局、台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會長期共同努力下，2年多來他們已培育出60名獨輪車小騎士，去年8月還辦過「獨輪車壯遊竹22挑戰」。
新竹映興同濟會獲悉此事後，還幫忙爭取同濟會國際總會的支持，未來4期可望獲得同濟會的持續贊助訓練費用以嘉惠更多新竹縣的孩子。
他勉勵這群孩子及其家長們說，挑戰騎乘獨輪車就像人生的道路，有上坡、也有下坡，或許會跌倒，但只要堅持到最後都可以體驗沿途美麗的風景。他還告訴學員說，大人們或許可以在一開始時扶你一把，但都期待能讓孩子們自由自在地騎乘獨輪自由馳騁。
台北市教育關懷協會理事長尹玉娟說，這2年來她看著每1屆15個孩子在家裡、學校的明顯的成長與改變，當孩子會自己騎乘的時候，整個表情就會不一樣，孩子學會自我肯定的時候，是很興奮的！
有智一同未來教育發展協會理事長曾玉瓊則說，看到孩子們一路上自我克服困難很讓人感動，這種突破萬難，也是未來他們繼續往前走的動力！
吳旭智還說，目前他們除了招募學員，也號召志工投入。目前新竹縣國中、小約有3000名特教生，屬於過動、情緒障礙的就約有300人，他希望透過訓練騎乘獨輪車，把他們的專注力拉回自身，從中練習穩定情緒。