助學童提升專注力與情緒管理 竹縣獨輪車訓練啟航

新竹縣第4屆的獨輪車騎乘訓練營今天開訓，鍛鍊參與的國中小學生們從中學會提升自己的專注力和情緒管理能力。（記者黃美珠攝）

2023/03/05 19:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第4屆「兒童專注力與情緒管理訓練~獨輪車」訓練營今天在竹北市新社國小開訓，共有15名國中、小學生參與，由中華民國獨輪車協會理事、孔繁偉教練親自指導。這些小騎士將在未來的18週、以每週3小時的時間密集接受訓練，他們將逐步通過各項基礎和進階課程，培養起良好的運動習慣和正確的獨輪車運動技巧，從而建立起自信、提升專注力和逐步辦到情緒的管理。

這個訓練營的推手、國民黨新竹縣議員吳旭智說，在縣府教育局、台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會長期共同努力下，2年多來他們已培育出60名獨輪車小騎士，去年8月還辦過「獨輪車壯遊竹22挑戰」。

新竹映興同濟會獲悉此事後，還幫忙爭取同濟會國際總會的支持，未來4期可望獲得同濟會的持續贊助訓練費用以嘉惠更多新竹縣的孩子。

他勉勵這群孩子及其家長們說，挑戰騎乘獨輪車就像人生的道路，有上坡、也有下坡，或許會跌倒，但只要堅持到最後都可以體驗沿途美麗的風景。他還告訴學員說，大人們或許可以在一開始時扶你一把，但都期待能讓孩子們自由自在地騎乘獨輪自由馳騁。

台北市教育關懷協會理事長尹玉娟說，這2年來她看著每1屆15個孩子在家裡、學校的明顯的成長與改變，當孩子會自己騎乘的時候，整個表情就會不一樣，孩子學會自我肯定的時候，是很興奮的！

有智一同未來教育發展協會理事長曾玉瓊則說，看到孩子們一路上自我克服困難很讓人感動，這種突破萬難，也是未來他們繼續往前走的動力！

吳旭智還說，目前他們除了招募學員，也號召志工投入。目前新竹縣國中、小約有3000名特教生，屬於過動、情緒障礙的就約有300人，他希望透過訓練騎乘獨輪車，把他們的專注力拉回自身，從中練習穩定情緒。

新竹縣第4屆的獨輪車騎乘訓練營今天開訓，鍛鍊參與的國中小學生們從中學會提升自己的專注力和情緒管理能力。（記者黃美珠攝）

新竹縣第4屆獨輪車騎乘訓練營今天開訓。（記者黃美珠攝）

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