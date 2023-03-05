新竹關西衛生所主任18年種300樹 打造世外「櫻」花源！
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮衛生所主任、醫師張維倫用18年釀造另類的「女兒紅」！他以18年的光陰，種下300多棵的櫻花苗，如今花苗成林，一片粉嫩如世外「櫻」花源，他除了用鏡頭從地、自空捕捉這一片繁盛分享大眾，還慷慨免費開放同好入內欣賞，為地方津津樂道。
張維倫出身五峰鄉白蘭部落，曾先後在台大新竹醫院、五峰鄉衛生所服務過，目前在關西鎮肩負著接種疫苗、為偏鄉鄉親看診、做公共衛教等的責任，閒暇則愛好攝影、和種櫻花。
張維倫的妹妹張涵茹則是新竹縣的候用校長，過去曾在五峰國中服務多年，並擔任知名的「泰雅之聲」合唱團指揮，另一個妹妹張涵茵現為台東紅十字會社工，兄妹3人各自在不同的專業領域服務著大眾。
張維倫跟所有台灣人一樣愛追賞櫻花，但不同的是，他僅因某次出遊日本對當地賞櫻美景留下深刻印象後，回國後竟花18年時間，在自己祖居地部落也打造一片世外「櫻」花源，如今成林還大方免費開放觀賞。
張維倫的世外「櫻」花源，共有300多株，品種包含山櫻花、霧社櫻、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻等。前幾年遊客走在南清公路上，快到白蘭部落就可以遠遠看到雪白、粉嫩一片的山頭，經常引起車流減速。張維倫則開心地用相機、空拍機紀錄下這片心血，並大方在臉書分享。
張維倫說，做為醫師，每天能服務到的人就僅限於門診患者，能醫治的也就是他們生理上的疾病，但透過鏡頭、美景，則可舒緩大家的壓力，甚至療癒心靈，能夠幫助的人更多。
除了「種」出一片美景，張維倫也是好「攝」之途，曾三更半夜窩在車上，只為了捕捉霎那出現的美景，也多次舉辦攝影展，分享他鏡頭底下的世界，更常在臉書社團分享他在日常中捕捉到的美好瞬間。特別現任關西衛生所主任一職，從外地人的視角，他讓更多關西人看到不同的關西之美。