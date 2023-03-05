新竹關西衛生所主任18年種300樹 打造世外「櫻」花源！

新竹縣關西鎮衛生所主任張維倫花18年，在自己的祖居部落打造世外「櫻」花源有成。（張維倫提供）

2023/03/05 17:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮衛生所主任、醫師張維倫用18年釀造另類的「女兒紅」！他以18年的光陰，種下300多棵的櫻花苗，如今花苗成林，一片粉嫩如世外「櫻」花源，他除了用鏡頭從地、自空捕捉這一片繁盛分享大眾，還慷慨免費開放同好入內欣賞，為地方津津樂道。

張維倫出身五峰鄉白蘭部落，曾先後在台大新竹醫院、五峰鄉衛生所服務過，目前在關西鎮肩負著接種疫苗、為偏鄉鄉親看診、做公共衛教等的責任，閒暇則愛好攝影、和種櫻花。

張維倫的妹妹張涵茹則是新竹縣的候用校長，過去曾在五峰國中服務多年，並擔任知名的「泰雅之聲」合唱團指揮，另一個妹妹張涵茵現為台東紅十字會社工，兄妹3人各自在不同的專業領域服務著大眾。

張維倫跟所有台灣人一樣愛追賞櫻花，但不同的是，他僅因某次出遊日本對當地賞櫻美景留下深刻印象後，回國後竟花18年時間，在自己祖居地部落也打造一片世外「櫻」花源，如今成林還大方免費開放觀賞。

張維倫的世外「櫻」花源，共有300多株，品種包含山櫻花、霧社櫻、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻等。前幾年遊客走在南清公路上，快到白蘭部落就可以遠遠看到雪白、粉嫩一片的山頭，經常引起車流減速。張維倫則開心地用相機、空拍機紀錄下這片心血，並大方在臉書分享。

張維倫說，做為醫師，每天能服務到的人就僅限於門診患者，能醫治的也就是他們生理上的疾病，但透過鏡頭、美景，則可舒緩大家的壓力，甚至療癒心靈，能夠幫助的人更多。

除了「種」出一片美景，張維倫也是好「攝」之途，曾三更半夜窩在車上，只為了捕捉霎那出現的美景，也多次舉辦攝影展，分享他鏡頭底下的世界，更常在臉書社團分享他在日常中捕捉到的美好瞬間。特別現任關西衛生所主任一職，從外地人的視角，他讓更多關西人看到不同的關西之美。

新竹縣關西鎮衛生所主任張維倫喜歡櫻花後決定自己打造一片櫻花林。（竹縣府提供）

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