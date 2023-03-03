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    首頁　>　新竹縣

    寶可夢城市聯盟賽 3/5竹北6+PLAZA廣場登場

    寶可夢《2022-2023賽季地區聯盟賽—高雄站》的《城市聯盟賽》，5日上午11點到晚上7點半，將在高鐵新竹站及台鐵六家站旁的6+PLAZA廣場3樓舉辦。（記者廖雪茹攝）

    寶可夢《2022-2023賽季地區聯盟賽—高雄站》的《城市聯盟賽》，5日上午11點到晚上7點半，將在高鐵新竹站及台鐵六家站旁的6+PLAZA廣場3樓舉辦。（記者廖雪茹攝）

    2023/03/03 10:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕近幾年寶可夢遊戲風靡全台，去年更有台灣選手代表台灣遠征英國帶回兒童組第3名的佳績；新竹即將迎來寶可夢《2022-2023賽季地區聯盟賽—高雄站》的《城市聯盟賽》，5日上午11點到晚上7點半，將在高鐵新竹站及台鐵六家站旁的6+PLAZA廣場3樓舉辦。

    賽事主辦單位新竹新世紀-卡牌遊戲店表示，在台灣，寶可夢城市賽1年最少15場（包括台北6場、新竹3場、台中3場、高雄3場），新竹城市賽曾經有320人參賽，上屆為230人，這次感謝6+PLAZA廣場提供優質的環境，讓來自各地的選手能全力爭取最高榮譽，迎戰3月15日在高雄舉辦的2000人地區賽。

    主辦單位說，除負責相關遊戲簡介、報名及其他相關賽程公佈，主體賽程也在朱&紫系列的發售以及新的標準賽制中，迎來首檔《城市聯盟賽》，同時將更新在《城市聯盟賽》中能獲得的「比賽原創對戰桌墊」設計，設計主軸為朱&紫系列中的傳說，寶可夢「故勒頓」以及「密勒頓」！

    6+PLAZA廣場表示，為提供高鐵區社區居民多樣化的休閒活動，過去曾多次舉辦寶寶爬行大賽，以及綠色植物市集、夏季啤酒節、二手市集、美食餐車饗宴等，展現不同特色的生活體驗。

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