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    3/14國際自由車環環台公路賽 竹北交管看這裡

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

    2023/03/03 09:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日開跑，當日上午8點到10點，新竹縣政府警察局竹北警分局將針對東興路、光明六路東一、二段及自強北路等競賽路線沿線，實施調撥車道，並對各路口進行交通管制，籲請各用路人配合，並多加留意。

    竹北警分局表示，將配合車隊移師、貴賓領騎、競賽活動等路段實施管制交通疏導、措施如下:

    管制路段及調撥方式、時間（視競賽及交通狀況彈性調整）：

    （1）光明六路東二段（復興二路至東興路段間），竹北（西）往芎林（東）方向，內側2車道規劃實施調撥供往高鐵站、竹北、自強南北路等方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間於112年3月13日22時起至14日12時止。

    （2）東興路（自強北路至光明六路東二段間），竹北（西）往芎林（東）方向，號控方式通行，管制時間於112年3月14日8時至8時30分止。

    （3）光明六路東二段（復興二路間至自強南北路），竹北（西）往芎林（東）方向，快車道規劃實施調撥供高鐵往竹北、自強南北路方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間於112年3月14日8時40至11時止。

    （4）自強北路（光明六路東二段至文山路間），新埔（北）往竹北（南）方向，內側1車道規劃實施調撥供往新埔（北）方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間於112年3月14日8時40至11時止。

    （5）自強北路（勝利三街至文山路間）東面沿線大樓車輛出入口及民眾，於14日9時20分起管制車輛及人員穿越競賽路線至車隊離轄。

    竹北警分局長林明鋒呼籲用路人，請儘量避開競賽期間上午8點40分到10點的中心管制時間行經競賽路段，以免耽誤寶貴時間，若一定要通行，請保有耐心並配合辛苦的現場執勤員警及義交人員指示配合，停靠路邊安全處，共同為選手加油，並請沿線居民勿任意穿越競賽路線，以確保交通安全；詳細競賽路線、時間，民眾可至官網查詢。

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

    「2023年國際自由車環環台公路大賽第3站-浪漫台3線站」3月14日上午8點到10點，新竹縣竹北市部分路段將實施交通管制。（圖由竹北警分局提供）

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