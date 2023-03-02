為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    男深夜路跑突倒地 陪跑表弟CPR鬼門關前救回

    新竹縣一名58歲男子前天深夜路跑時，突然喘不過氣，隨後倒地，陪跑的表弟以CPR急救。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣一名58歲男子前天深夜路跑時，突然喘不過氣，隨後倒地，陪跑的表弟以CPR急救。（新竹縣消防局提供）

    2023/03/02 18:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮58歲男子前天（2月28日）深夜路跑時，突然喘不過氣，隨後倒地，陪跑的表弟以CPR急救，後經消防人員接手電擊5次後送醫，到院前已有脈搏，目前恢復意識，復原良好。

    縣府消防局指出，患者表弟余先生說，表姊夫平時都有運動習慣，也會參加路跑賽事，過去沒有心臟病、糖尿病及高血壓等，突然倒下讓家人都很意外。表兄弟每次跑步約10公里，當天兩人都未帶手機，幸好患者倒下地點是在便利商店前，表弟即時向路人求救。

    新埔消防分隊救護車4分鐘後到達現場，救護人員楊子俊和謝京龍立刻接手CPR，並給予AED、聲門上呼吸道、自動心肺復甦機、自動給氧器等處置，同時建立骨內針輸液。AED監測為致死性的心室纖維顫動心律，一連電擊5次後送往東元綜合醫院救治，到院前2分鐘，男子恢復脈搏。

    余先生說，就學及當兵時都曾學過CPR，沒想到第一次使用，就用在家人身上。

    東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇醫師指出，患者在到院前已經恢復脈搏，意識躁動不安，經心電圖判定為急性心肌梗塞，啟動緊急心導管後發現冠狀動脈完全塞住，立即打通阻塞血管並置放支架，目前在加護病房意識清楚。

    簡振宇說，本案患者倒下後在第一時間有民眾協助打119求救、表弟做CPR，救護人員以AED去顫電擊並給予氧氣、輸液等處置，送醫後緊急心導管並移除栓塞，形成完美的「生命之鏈」，每一個環節缺一不可，不然即使救回來，也可能因為腦部缺氧成為植物人。

    許多人擔心見義勇為反而被告，以致於不敢為患者CPR。消防局緊急救護科長劉彥承說明，《民法》、《刑法》以及《緊急醫療救護法》中都有明文規定，避免自己或他人生命、身體、自由、財產的緊急危難而出於不得已的行為「不罰」，也就是為了救人而實施CPR，並沒有故意或過失導致患者死亡的意圖，並不會面臨刑責。

    消防局長陳中振說，為了推廣民眾CPR急救技術，3月在新豐、竹東、新埔、橫山、尖石以及竹北市等6個鄉鎮市的消防分隊同時辦理「急救小教室」，課程內容包括嬰幼兒急救、成人CPR急救以及首次推出的創傷止血包紮課程，報名訊息可參見消防局臉書及官網。

    新埔消防分隊救護人員在現場給予急救處置。（新竹縣消防局提供）

    新埔消防分隊救護人員在現場給予急救處置。（新竹縣消防局提供）

    新埔消防分隊救護人員楊子俊（左）和謝京龍（右）接手對患者實施CPR，並給予AED等處置，同時建立骨內針輸液。一連電擊5次後送醫救治，到院前2分鐘，患者恢復脈搏。（新竹縣消防局提供）

    新埔消防分隊救護人員楊子俊（左）和謝京龍（右）接手對患者實施CPR，並給予AED等處置，同時建立骨內針輸液。一連電擊5次後送醫救治，到院前2分鐘，患者恢復脈搏。（新竹縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    消防救護聯手 北市PA連結勤務派遣模式已救回10名OHCA患者
    2023/02/06 14:39

    消防救護聯手 北市PA連結勤務派遣模式已救回10名OHCA患者
    女子突暈倒檳榔攤內無呼吸心跳 警CPR救回一命
    2023/01/30 20:03

    女子突暈倒檳榔攤內無呼吸心跳 警CPR救回一命

    就業機會＋生活機能穩定小港房市剛需
    生死關頭！6旬男搭高鐵突無法呼吸 護理師乘客CPR搶回一命
    2022/09/03 20:43

    生死關頭！6旬男搭高鐵突無法呼吸 護理師乘客CPR搶回一命
    工程師打球倒地 119隔空教球友CPR接力救命
    2020/12/19 20:31

    工程師打球倒地 119隔空教球友CPR接力救命

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    CPR救女同事遭嗆告！ 女子舅舅貼「1照」道歉求情再掀眾怒
    2020/11/26 12:55

    CPR救女同事遭嗆告！ 女子舅舅貼「1照」道歉求情再掀眾怒
    對滿頭鮮血騎士拚命CPR 特教女師奮勇搶救人命
    2020/02/25 13:17

    對滿頭鮮血騎士拚命CPR 特教女師奮勇搶救人命
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播