男深夜路跑突倒地 陪跑表弟CPR鬼門關前救回

新竹縣一名58歲男子前天深夜路跑時，突然喘不過氣，隨後倒地，陪跑的表弟以CPR急救。（新竹縣消防局提供）

2023/03/02 18:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮58歲男子前天（2月28日）深夜路跑時，突然喘不過氣，隨後倒地，陪跑的表弟以CPR急救，後經消防人員接手電擊5次後送醫，到院前已有脈搏，目前恢復意識，復原良好。

縣府消防局指出，患者表弟余先生說，表姊夫平時都有運動習慣，也會參加路跑賽事，過去沒有心臟病、糖尿病及高血壓等，突然倒下讓家人都很意外。表兄弟每次跑步約10公里，當天兩人都未帶手機，幸好患者倒下地點是在便利商店前，表弟即時向路人求救。

新埔消防分隊救護車4分鐘後到達現場，救護人員楊子俊和謝京龍立刻接手CPR，並給予AED、聲門上呼吸道、自動心肺復甦機、自動給氧器等處置，同時建立骨內針輸液。AED監測為致死性的心室纖維顫動心律，一連電擊5次後送往東元綜合醫院救治，到院前2分鐘，男子恢復脈搏。

余先生說，就學及當兵時都曾學過CPR，沒想到第一次使用，就用在家人身上。

東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇醫師指出，患者在到院前已經恢復脈搏，意識躁動不安，經心電圖判定為急性心肌梗塞，啟動緊急心導管後發現冠狀動脈完全塞住，立即打通阻塞血管並置放支架，目前在加護病房意識清楚。

簡振宇說，本案患者倒下後在第一時間有民眾協助打119求救、表弟做CPR，救護人員以AED去顫電擊並給予氧氣、輸液等處置，送醫後緊急心導管並移除栓塞，形成完美的「生命之鏈」，每一個環節缺一不可，不然即使救回來，也可能因為腦部缺氧成為植物人。

許多人擔心見義勇為反而被告，以致於不敢為患者CPR。消防局緊急救護科長劉彥承說明，《民法》、《刑法》以及《緊急醫療救護法》中都有明文規定，避免自己或他人生命、身體、自由、財產的緊急危難而出於不得已的行為「不罰」，也就是為了救人而實施CPR，並沒有故意或過失導致患者死亡的意圖，並不會面臨刑責。

消防局長陳中振說，為了推廣民眾CPR急救技術，3月在新豐、竹東、新埔、橫山、尖石以及竹北市等6個鄉鎮市的消防分隊同時辦理「急救小教室」，課程內容包括嬰幼兒急救、成人CPR急救以及首次推出的創傷止血包紮課程，報名訊息可參見消防局臉書及官網。

新埔消防分隊救護人員在現場給予急救處置。（新竹縣消防局提供）

新埔消防分隊救護人員楊子俊（左）和謝京龍（右）接手對患者實施CPR，並給予AED等處置，同時建立骨內針輸液。一連電擊5次後送醫救治，到院前2分鐘，患者恢復脈搏。（新竹縣消防局提供）

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