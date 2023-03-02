19部影片檢舉虐狗未開罰 動保團體譴責竹縣府失能、告飼主

新竹縣新豐鄉有民眾拍下19部狗受虐影片，向新竹縣動物保護防疫所檢舉，但動保團體今天偕同多名議員出面控訴，動檢員「目測」狗無外傷，非但沒有緊急安置，事後更未定罪開罰即結案。（記者廖雪茹攝）

2023/03/02 14:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕動保團體忍無可忍！新竹縣新豐鄉有民眾長期聽見狗狗受虐的聲音，趁機拍下19部受虐影片，向新竹縣動物保護防疫所檢舉，但動保團體今天偕同多名議員出面指控，動保所的動檢員「目測」狗無外傷，不但沒有緊急安置，事後更未定罪開罰即結案，希望以此案例為戒，在1個月內建立一套緊急保護動物措施的SOP，K919聯盟隨即前往新竹地檢署按鈴對劉姓飼主提告虐待動物，請司法主持公道。

新竹縣動保所長彭正宇表示，此案引發各界關注，該所會虛心檢討此案，設法在符合社會期待和依法行政下執行勤務；依規，關於沒入時機，過去皆以有無受傷作為判斷，未來將調整為視行為人情節等要件而定。其次扣留動物，他坦言目前連進入私人領域做動物檢查的授權都缺乏，使得案件執行易生爭議，尤其是扣留動物攸關飼主權益，恐得修法才能解套。至於是否有私虐行為，已行文請農委會解釋，將持續追究。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會等動保人士質疑，虐狗事件有19部影片卻無開罰，讓人匪夷所思。受傷包含瘀傷或內傷，加上毛皮遮擋，恐非「目測」能夠得知，但動檢員未在第一時間保護安置狗狗進行詳細的身體檢查，時過境遷，傷口癒合，證據消失，如此處置過程是否是行政怠惰或疏失？

台灣貓狗人協會理事長黃泰山表示，只要有虐待的行為即是虐待動物，如環境惡劣、不作為等都算，而非以受傷為要件；其次，希望動保所邀請動保團體開會，建立一套緊急保護動物的措施。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎說，即刻救援才是動保單位存在的意義，動物是生命不該是物品，應提升社會地位並嚴格規範，真正被尊重才能減少虐待。

蔡蕥鍹、林禹佑、林碩彥等新竹縣議員也到場聲援。蔡蕥鍹表示，民眾已提供19支虐狗影片，但竹縣動保所卻視若罔聞；她痛批竹縣在動物友善殯葬的處理上，或是民眾陳情案的效率上都遠不及新竹市！

律師尚佩瑩表示，影片中可見黃狗遭以繩索套入口中再綁緊吊起，前肢懸空近1分鐘，多次遭到繩索抽打、掌摑發出哀號；黑狗多次被攻擊頭部，遭繩索和水管連續抽打、多次腳踹頭部、甚至2次頭部壓進水桶，行政機關卻仍以未受傷為由未開罰、甚至被認定不構成致死之虞，事實認定過度僵化、稽查程序不夠透明。

K919聯盟發言人林逸萍說，若暴虐對待動物可以輕縱，是否鼓勵飼主，只要以訓練之名，皆可行虐待之實？按鈴申告是希望政府重視，並請司法主持公道。與動物共好，社會才會更好。

竹縣動保所表示，2月1日獲報新豐犬隻受虐案，當日派員調查，現場3黑色犬隻並無外傷，且生理機能正常，但犬隻並未辦理寵物登記及絕育，後續依動物保護法分處3000元及5萬元以上罰鍰。劉姓飼主分別於9日及16日將本案4隻犬隻完成絕育及晶片植入，並陳述抽打犬隻係為訓練犬隻，該所告誡其行為已違反動物保護法第6條：任何人不得騷擾虐待或傷害動物之規定，不得再犯。

動保團體代表將陳情書遞交給新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇（右1），希望動保所以新豐虐狗案例為戒，在1個月內建立一套緊急保護動物措施的SOP。（記者廖雪茹攝）

K919聯盟隨即前往新竹地檢署按鈴對劉姓飼主提告虐待動物，請司法主持公道。（圖由K919聯盟提供）

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