預售屋代銷業者涉虛設人頭賺價差450萬 檢從重求刑

預售屋代銷業者張姓男子等3人涉嫌虛設人頭，惡意抬高交易價格而從中賺取價差，遭起訴。 （記者廖雪茹攝）

2023/03/02 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕惡意抬高預售屋售價的代銷業者終嚐惡果！新竹地檢署檢察官翁旭輝偵辦預售屋代銷業者張姓男子等3人，涉嫌虛設人頭，惡意抬高交易價格而從中賺取價差，案發後不但否認犯罪，且迄今未與被害人達成和解，依刑法加重詐欺罪提起公訴，並以「一罪一罰」從重求刑，同時沒收全案犯罪所得450萬元。

檢方指出，新竹縣竹北市某公司張姓房仲開發人員和鍾姓房仲銷售人員，於2014年3月間，向林姓女子推銷位在苗栗縣竹南鎮的預售屋建案，張、鍾向林女詐稱：該預售屋為另名張姓地主的保留戶，若要購買，需先支付地主保留戶款150萬元等，但張姓地主實際上為該公司負責人並非預售屋的地主，3人藉此抬高預售屋售價，將其間差價作為溢收的仲介費用，林女因而受騙簽訂定買賣合約書，並在同年4月，交付面額共150萬元的支票給鍾男轉交地主，但卻存入張姓負責人的帳戶提示兌現，以此方式詐得150萬元朋分。

張等3人食髓知味，由鍾姓房仲銷售人員以同樣手法，向秦姓女子推銷3戶預售屋店面，向秦女誆稱：該預售屋店面尚有前手吳女、張男2人，若要購買須支付每戶100萬元的讓渡金給前手。秦女2014年5月26日與其公司簽訂買賣合約書，3天後交付面額共328萬元的支票給張、鍾兩人轉交人頭前手，但支票同樣存入張姓負責人的帳戶，以此方式詐得300萬元朋分。

檢察官審酌張男等3人係從事房屋代銷業，收取房屋仲介服務費用，雖屬情理之常，但本應告知收費方式，獲致買賣雙方同意後收取，始為正途，張男等竟意圖為自己不法所有，連續虛構讓渡金及地主保留戶款等情節，致使秦女、林女信以為真並因此遭受鉅額損失，惡性非輕。

此外，張等3人否認犯罪，犯後態度不佳，迄今未與秦女、林女達成和解等一切情狀，請求法院從重量刑。

檢方表示，張男等3人所為，觸犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺（即加重詐欺）罪嫌，最高可判處有期徒刑7年；張等3人所犯2罪，依「一罪一罰」的刑罰規定，分論併罰，另沒收全案犯罪所得450萬元。

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