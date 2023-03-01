新竹縣焚化爐工程因疫情延宕 拚明年中完工試車

新竹縣高效能垃圾熱處理設施投資BOO案原訂今年底完工，由於疫情影響而使得工期延宕，環保局爭取明年中旬完工試車。（記者廖雪茹攝）

2023/03/01 21:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府積極推動的促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原訂今年底完工，由於疫情影響，工期延宕，環保局說，本週將與廠商開會研議，爭取明年中旬完工，如經試車順利，明年底前正式營運。

不過，由於新竹市焚化爐升級整備，暫不收外縣市垃圾，不僅竹北新豐區域垃圾掩埋場連同打包的太空包垃圾已暫時堆置15.3萬公噸，多個鄉鎮也不得不開始暫置垃圾；其中，原本於2020年好不容易清空6400公噸垃圾的竹東鎮掩埋場，近半年又已堆置了6000公噸，湖口鄉清潔隊也暫置了約2000公噸垃圾。

高效能焚化爐BOO案是縣長楊文科列為「五支箭」的重大政策之一，期望藉此解決新竹縣長期以來的垃圾處理問題，基地緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，2021年7月動工，原訂目標為2023年底營運，每日可處理500公噸垃圾。

環保局長朱振群說，焚化爐投資廠商正在辦理丁類危險性工作場所風險評估，不過由於疫情影響，焚化爐工程進度延宕，其中包括最重要的向日本業者訂購的兩具鍋爐，因當地人工短缺而未能如期進口，環保局正緊盯進度，努力爭取在明年中旬完工，並進入試車階段。

環保局副局長蕭宏杰說，目前竹北新豐區域垃圾掩埋場堆置約15.3萬公噸垃圾，含2萬公噸以太空包打包的垃圾。為避免空氣污染及夏季孳生蚊蠅，縣府分兩年編列預算共9660萬元，將採垃圾分選方式，分選後符合固體燃料化部分，首度與業者合作將當作鍋爐燃料使用，其他部分打包起來，初估垃圾經由分選將僅剩下約4成須要打包，預計1年將處理1萬2500公噸垃圾。

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