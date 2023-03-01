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    竹市打詐隊深入空軍基地宣導反詐騙

    竹市警方到空軍基地宣導反詐騙。翻（記者蔡彰盛攝）

    竹市警方到空軍基地宣導反詐騙。翻（記者蔡彰盛攝）

    2023/03/01 11:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局執行「全國同步掃黑及打擊詐欺專案行動」，共計查緝詐欺案12件43人，其中包含假投資詐騙、靈骨塔投資詐騙、拍賣購物詐財及盜用信用卡資訊等案件，計查扣詐欺犯罪不法利得達1千3百萬餘元。警方甚至進入空軍基地對士官兵宣導防詐，讓平日在基地內的他們能知道外界的犯罪手法。

    其中拍賣購物詐欺案件，為刑大科偵隊分析數千筆民眾受騙案件，發現嫌犯利用三方詐騙手法，一人分飾買家及賣家2種角色，先以假買家負責向正常網路賣家購買禮券或點數，取得賣家金融帳號或購物交易平台虛擬帳號後，再以假賣家身分虛偽販售價格較低商品，誘騙民眾將交易款項轉入正常賣家之帳戶或網購交易平台虛擬帳號，最終買家付款轉帳後未收到所購買商品，始發現上當受騙報案，而賣家正常出貨卻款項遭凍結淪為警示帳戶！

    刑大偵二隊查獲詐騙集團以投資股市、期貨、虛擬貨幣外商公司等詐騙名義，誘騙被害人加入Line群組等通訊軟體，集團成員潛入群組，偽裝成依投資顧問指示進而操作獲利，使被害人信以為真，復跟進投入大筆資金，嗣後投資平台無法出金或屢屢要求被害人出付保證金，始發現遭詐！

    第三分局分局長林炎巨表示，學生族群在詐欺被害人中占有一定的比例，遭詐欺手法計有假網拍、遊戲點數、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資為最多，其中又以假投資真詐騙最為最常見。

    第一分局偵查隊長徐念陽指出，近來警方在連續假期期間，也針對學生與遊客，在人潮眾多的場合，展開防範詐欺的宣導，近來增加較多的詐騙案例，就是股市投資，他也呼籲民眾注意。警方甚至進入新竹空軍基地，對平日在裡面的官兵進行防詐宣導，也在校內對學生宣導小心網路購物詐騙。

    新竹市警察局局長張素菱呼籲，網路購物雖然方便，但應慎選具有良好商譽賣家，隨時保持「零信任」的態度，而近年民眾遭假投資詐騙件數仍不少，歹徒會利用FB、IG、Google及簡訊投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，假冒名人或理財專家宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚等「高獲利」字語來吸引被害人，是類詐騙損失金額又高，市民不得不謹慎！

    警方表示，警政署長黃明昭針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法錄製宣導短片，新竹市警方也呼籲民眾參考，以提升防詐免疫力！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警政署長黃明昭（右）針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法錄製宣導短片。（警方提供）

    警政署長黃明昭（右）針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法錄製宣導短片。（警方提供）

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