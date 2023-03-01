不斷宣導仍頻傳民眾遭騙 新埔警分局改說反話獲網友共鳴

新竹縣新埔警分局預防犯罪宣導搞反串，意外獲得網友關注和好評。（取自新埔分局臉書）

2023/03/01 09:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕沒想到現代人都愛聽反話？習慣反串？新竹縣新埔警分局擔心年輕人年後找工作一股腦栽進「錢多、事少、離家遠」的詐騙組織去，觀察到近來的新新人類都愛聽反話，喜歡反串，近日在分局臉書粉絲頁「新埔警–柿柿如意」上，明明在宣導預防詐騙，卻故意丟了句「新埔分局不想關心您」！沒想到反而引起網友共鳴，紛紛按讚分享，意外獲得不少好評。

新埔分局偵查隊表示，為了防止詐騙案件害人，全國的警察就連警政署長黃明昭都用「阿昭署長」身分親自下場救援幫忙宣導，但是基層每天收到的詐騙被害事件依舊層出不窮，儘管逮到機會就到處宣傳演講防詐，可是成效就是有限。

該隊近日分析時下年輕人習慣逆向思考，在網路上發言特別喜歡反串，完全顛覆了過去所謂忠言逆耳沒人要聽的邏輯。加上他們也察覺到基層同仁明明已經超級努力在宣導和提醒各種詐騙犯罪，結果民眾還是事不關己，直到自己錢被騙拐走了錢才來怪別人沒有提醒他，搞得越來越多員警覺得心很累又很厭世。

於是偵查隊副隊長杜承諺利用之前常被用在關鍵字，搜尋頻率的視覺化分布的「文字雲（word cloud）」設計，故意撂1句「新埔分局不想關心您」用來操作反串。

沒想到在po文後的3個小時內觸及人數，較其他則貼文所累積的觸及數直接多了3倍，還有網友回復「天啊 愛死這標語跟設計」、「沒錯 講再多也沒啥用」等，也有人反映這話好像替子女操碎心的老父母，明明就很擔心，卻又傲嬌故意要嗆不理人。意外收穫一波關注，反而間接達到他們想要的宣導效果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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